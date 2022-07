Condividi subito la notizia

“In 32 Comuni dell’area del petrolio partirà tra pochi mesi la prima Comunità energetica finanziata con le risorse provenienti dagli accordi con le compagnie petrolifere. La Comunità energetica, estensibile ad altri Comuni dell’area del petrolio, sarà composta da una rete di pannelli fotovoltaici istallati sulle aree pubbliche e mira a raggiungere un buon livello di autosufficienza energetica nell’area interessata”.

Lo annuncia l’assessore all’ambiente ed energia Cosimo Latronico.

“Ci auguriamo – continua Latronico – che questo primo nucleo possa presto estendersi per fare della nostra regione una sorta di Comunità energetica diffusa. Sul fronte energetico stiamo lavorando per passare più possibile al post fossile. Vogliamo imprime una accelerazione alla transizione energetica per potenziare, a tutto campo, l’uso di fonti da energia alternativa. Per incentivare la nascita di green community abbiamo rilanciato un bando del PNRR aperto ai Comuni che la Regione può finanziare. Si tratta – conclude Latronico- di un’ulteriore misura che va nella direzione di aggregare altri Comuni per favorire una autonomia energetica, distribuita su propri territori e consentire, attraverso l’abbattimento del fabbisogno energetico, minori emissioni climalteranti”

