Presso la sede di Confapi Matera, giovedì scorso il Presidente della Sezione Edili Aniem di Confapi Matera, Mario Bitonto, e il componente del Consiglio Direttivo degli Edili, Giuseppe Acito, hanno incontrato il Presidente e il Segretario della Commissione Regionale ABI Basilicata, Antonio Senape e Gianfranco Mancini.

Nel corso dell’incontro il Presidente Bitonto e il Consigliere Acito hanno evidenziato che gli attuali tempi di evasione delle pratiche di cessione dei crediti d’imposta stanno creando notevoli difficoltà alle imprese che operano nel settore delle ristrutturazioni edilizie.

Con milioni di euro bloccati nei cassetti fiscali, le agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie diventano un boomerang per le imprese. Ai rappresentanti dell’Associazione Bancaria Italiana in Basilicata il Presidente degli Edili ha denunciato il rischio di default economico determinato dal blocco della cessione dei crediti da bonus edilizi, causato da continue modifiche legislative che puntano a ridurre il ricorso ai benefici fiscali.

Al Presidente Senape Bitonto ha chiesto maggiore celerità da parte delle banche nell’evadere le pratiche di prefattibilità, nonché una maggiore disponibilità a riprendere l’attività di acquisto dei crediti d’imposta, da tempo sospesa. Il Consigliere Acito, in particolare, ha evidenziato la necessità della formulazione, da parte del sistema bancario, di nuovi strumenti finanziari atti a garantire l’utilizzo delle detrazioni fiscali quali garanzie per mutui di ristrutturazione.

Accade, dunque, che una misura di carattere eccezionale, potenziale volano per la ripresa economica, a causa degli stop and go normativi e delle distorsioni nella sua applicazione rischia adesso di concludersi. Salvo lasciare nei guai le imprese che hanno accumulato crediti fiscali che restano in attesa di essere ceduti, con un conseguente grave problema di liquidità.

“Il settore delle costruzioni, in difficoltà per il calo degli investimenti pubblici, contava molto sul Superbonus 110% e sugli altri bonus edilizi nell’ambito del mercato delle ristrutturazioni private, soprattutto grazie alla possibilità di optare per la cessione del credito spettante dal bonus fiscale” – ha dichiarato il Presidente Mario Bitonto.

Il Presidente Senape e il Segretario Mancini hanno assicurato che discuteranno della problematica nella prossima seduta della Commissione Regionale ABI.

Matera, 22 luglio 2022

Confapi Matera

Ufficio Stampa

