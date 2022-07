Condividi subito la notizia

#Estate2022 #CastellanetaTuristica, tra mare, gravine sapori e

tradizioni, tornano gli appuntamenti settimanali con la Castellaneta

Sotterranea – Una Città da Scoprire #ILTOUR.

L’Associazione Culturale Amici delle Gravine di Castellaneta che in

questi anni ha acceso un grande riflettore sul territorio, dalle

gravine, al patrimonio rupestre fino alla Città sotterranea, a partire

da sabato 23 luglio, per tutti i sabato di questa estate 2022 fino a

sabato 03 settembre, previa prenotazione obbligatoria con punto di

ritrovo alle ore 18.00 presso le OMC – Officine Mercato Comunale in via

Mercato nr. 12 a Castellaneta, sarà possibile partecipare ad un

affascinante Tour nel sottosuolo del centro storico di Castellaneta,

alla scoperta di antichi cunicoli, grotte ed ipogei che costituiscono

una vera e propria città sotterranea. Quest’anno il Tour di Castellaneta

Sotterranea si arricchisce della collaborazione dell’Associazione

balneari Castellaneta Marina ABCM, associazione che che raggruppa tutti

i lidi di Castellaneta Marina e villaggi turistici, le parole del

presidente Raffaele Vignola: siamo felici di promuovere l’intero

territorio di Castellaneta, dalle gravine al mare, Castellaneta puo’

offrire tanto ai turisti che scelgono le nostre strutture.

#Savethedate

Sabato 23 Luglio;

Sabato 30 Luglio;

Sabato 06 Agosto;

Sabato 13 Agosto;

Sabato 20 Agosto;

Sabato 27 Agosto;

Sabato 03 Settembre;

Un grande lavoro di riscoperta, luoghi un tempo dimenticati, oggi

diventano sempre più polo di attrazione turistica. Per partecipare è

necessaria la prenotazione al numero 3398888933 (Rocco). Tutti gli

eventi dell’associazione culturale Amici delle Gravine di Castellaneta

rientrano nel calendario estivo promosso dal Comune di Castellaneta.

