Condividi subito la notizia

Effetto guerra: economia, politica e arte è il tema dei Dialoghi al chiar di luna, un incontro dibattito che animerà, venerdì 22 luglio alle ore 21 nel cortile del Palazzo del Governo di Matera, la quinta serata del Piccolo Festival delle Arti, l’iniziativa organizzata dal Circolo culturale La Scaletta in collaborazione con la Prefettura di Matera e curato dallo storico dell’arte Edoardo Delle Donne.

A confrontarsi su questo argomento saranno: Donato Masciandaro, Ordinario di Economia Politica, dell’ Università Bocconi di Milano, ed autorevole firma dei Quaderni de La Scaletta, Manuela Moschella docente associata di Economia Politica Internazionale dell’Università Normale di Pisa, e Olga Zhuk vicedirettrice del Mystetskyi Arsenal, il Museo d’arte moderna della città di Kyiv, in Ucraina.

La straordinaria partecipazione alla serata di Olga Zukh, ospite del Circolo Culturale La Scaletta, permetterà di ascoltare la diretta testimonianza (grazie anche alla proiezione di video messaggi) delle ripercussione di una orribile guerra sulle istituzioni museali della capitale ucraina e sulla capacità di resilienza di tutti operatori culturali.

La guerra in Ucraina ha generato una serie di ripercussioni a livello mondiale impressionanti e assolutamente imprevedibili almeno fino a poco tempo prima dell’invasione scatenata dalla Russia. Una guerra che, come un male improvvisamente fatto riaffiorare dagli oscuri meandri della memoria, da troppi mesi ormai divampa e incupisce il nostro tempo influenzando in maniera determinante le scelte politiche, quelle economiche e il mondo dell’arte, da sempre ultimo baluardo alle tragedie umane.



Presenta e modera Edoardo Delle Donne

Gli orari di ingresso per tutte le sette serate del Festival sono fissati per le ore 20,30, l’orario di inizio degli eventi per le ore 21.00.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

——————

Prossimi appuntamenti del Piccolo Festival delle Arti:

22 luglio

Dialoghi al chiar di luna. Effetto guerra: economia, politica e arte.

Intervengono: Prof. Donato Masciandaro (Università Bocconi , Milano), Prof.ssa Manuela Moschella (Università Normale, Pisa), Dott.ssa Olga Zhuk (vicedirettore del Mystetskyi Arsenal. Museo d’arte moderna, Kyiv)

28 luglio

Variazioni letterarie

Presentazione del libro “Cordoni ombelicali” di Ornella Sabia

Dialoga con la scrittrice Marianna Dimona

4 agosto

Sestetto d’archi dei Solisti Lucani (Ass. Matè e Solisti Lucani)

Musiche di Brahms e Bocccherini

Musicisti: Roberta Lioy, Sara Signa, Anna Maria Losignore, Stefano Lagata, Vincenzo Lioy, Clemente Zingariello.

Correlati