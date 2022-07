Condividi subito la notizia

“Come sempre ho avuto modo di ribadire, in tutte le occasioni, confido nella magistratura e nel lavoro delle forze dell’ordine. Bisogna sempre avere fiducia nelle Istituzioni, che ho servito per tutta la mia vita. L’inchiesta di Matera coinvolge anche un consigliere di maggioranza, che sono sicuro saprà fare massima chiarezza e dimostrare la propria correttezza”. Lo afferma in una nota il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

