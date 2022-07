Condividi subito la notizia

di MICHELE SELVAGGI

PISTICCI. Una gran festa di popolo per accogliere l’atteso ritorno della statua del nostro miracoloso protettore San Rocco. Effige appena restaurata, grazie all’impegno del parroco di San Pietro e Paolo don Rosario Manco, dei suoi parrocchiani e del fedele popolo pisticcese che così, ha contribuito in modo concreto a rendere più bella la figura del Santo di Montpellier. Tutto si svolgerà nel pomeriggio di sabato 23 luglio, con questo programma messo a punto dalla parrocchia: alle ore 18,30, presso la Cappella della Madonna di Loreto, dell’omonimo rione, accoglienza della venerata immagine di San Rocco, con svelamento e benedizione a cura di S. E. l’Arcivescovo Monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo. Subito dopo, seguirà la solenne processione con l’effige del Santo Patrono, accompagnata dal Complesso Bandistico Città di Pisticci del Maestro Mariano Pastore. Il corteo si porterà in piazza La Salsa dell’antico rione Dirupo, con la presenza sempre dall’Arcivescovo Caiazzo e di tutti i sacerdoti e parroci delle varie parrocchie distribuite nel territorio: don Rosario Manco di San Pietro e Paolo, don Antonio Di Leo di Cristo Re, Don Mattia Albano di Sant’Antonio, , don Antonio Lopatriello di Tinchi, don Giuseppe Di Tolve di Pisticci Scalo, don Filippo Lombardi parroco di San Giovanni Bosco e don Franco Laviola parroco di San Gerardo Maiella, quella che è la seconda parrocchia di Marconia. Al termine della celebrazione della Santa Messa, una attenta, particolareggiata presentazione dell’opera di restauro, che ha impegnato diversi mesi di delicato lavoro da parte della equipe dello illustre restauratore, PINO SCHIAVONE, non a caso scelto per un’ opera preziosa e già abbastanza noto per altre importanti opere restaurative. Non sappiamo se sarà possibile, ma sarebbe opportuno che ai cittadini interessati, sia data la possibilità di poter partecipare in modo diretto, facendo domande all’artista per conoscere nei particolari quello che è stato lo svolgimento dell’opera di restauro appena portata a termine. Alle ore 21, la serata si concluderà con un lungo, solenne corteo processionale che accompagnerà la statua di San Rocco nella sua Cappella di Corso Margherita. Quello di sabato 23 luglio, è un evento più che straordinario per la nostra città. Per l’occasione, un particolare appello rivolto dal parroco don Rosario Manco a tutta la cittadinanza, per una massiccia presenza e per una grande accoglienza della restaurata effige del nostro Santo Patrono. Proprio una gran festa di popolo, quindi. Come si deve e come San Rocco, merita !!!!

Correlati