“Matera e la Basilicata hanno ospitato produzioni cinematografiche straordinarie. Messaggi straordinari che uniscono il linguaggio del cinema ed il fascino ambientale che la Basilicata con i suoi paesaggi offre ai produttori. Un set naturale per proseguire in questa direzione coltivando le opportunità che il cinema può offrire per l’ulteriore valorizzazione della intera regione”. Lo ha dichiarato ieri sera l’assessore all’Ambiente Cosimo Latronico intervenendo a Roma, nell’ambito del Festival del Cinema dell’Isola Tiberina, al dibattito dal titolo “Matera al Cinema, dal Vangelo a James Bond – Il turismo dei luoghi e i luoghi del cinema: il caso Matera in Basilicata”, promosso dall’Apt Basilicata.

