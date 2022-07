Condividi subito la notizia

E’ in distribuzione il quarto numero della rivista “Matera Industria e Territorio” edita dal Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Matera. Focus di questo numero sono la Zes Jonica e l’areoporto di Pisticci, due importanti opportunità per la crescita economica delle aziende insediate nelle aree del Consorzio e più in generale per chi opera in Basilicata. Nelle ultime settimane su queste due opportunità la politica nazionale e regionale ha puntato molto imprimendo una accelerazione per la loro realizzazione. “Adesso – afferma Rocco Fuina, amministratore unico del Consorzio– è necessario lavorare ad un piano di semplificazione amministrativa e burocratica, attivando ad esempio gli Sportelli Unici per le imprese che investono sulla Zes. In tal senso, il Commissario dovrebbe avere un potere autorizzativo superiore e senza veti esterni. Le semplificazioni speciali (Conferenza unificata di servizi, procedimento unico, ecc.) possono essere strumenti utili per un rilancio nel breve periodo, ma il percorso di sviluppo delle ZES necessita di una riforma più ampia. Una Zes servita da un aeroporto come quello di Pisticci può senza dubbio servire al rilancio di una area produttiva e, a cascata, di una intera regione. “Se queste sono le premesse -conclude Fuina- se gli impegni verranno mantenuti e se ogni ente attivo sul territorio fa bene la propria parte, per la Basilicata si apre una nuova stagione di rilancio che porterà ad uno sviluppo duraturo”.

