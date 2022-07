Condividi subito la notizia

«La nascita in Basilicata, a Potenza, dell’ hub unico di Conad per il supporto a tutta la clientela dell’e-commerce rappresenta – ha dichiarato il segretario generale della Uil Basilicata Vincenzo Tortorelli – una nuova importante opportunità per la nostra regione. Un altro grande player nazionale sceglie la Basilicata per le competenze informatiche e la qualità del capitale umano di cui il nostro territorio dispone. Un motivo in più per tornare a chiedere con forza al Governo Regionale la necessità di mettere in campo politiche industriali capaci di attrarre nuove aziende nei settori specifici ed in grande crescita come quello digitale. Occorre riuscire a disegnare e realizzare una strategia complessiva capace di creare nell’area industriale di Tito un ecosistema in armonia con le esigenze delle diverse aziende che già operano nei servizi avanzati. Così come è diventata non più rinviabile la necessità di realizzare in Basilicata un ITS digitale per riuscire a formare i nostri giovani da impiegare in queste realtà. Serve un nuovo Patto di Sistema tra tutti gli attori dello sviluppo per definire insieme una serie di azioni e attività coordinate e su cui misurarci per rilanciare la crescita economica della Basilicata ».

