Questa sera, alle ore 19.45, presso la parrocchia Resurrezione, in via Caldarola 30, a Japigia, l’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli interverrà all’inaugurazione di un campo da basket negli spazi di proprietà della chiesa. La struttura, realizzata grazie a una donazione della fondazione Decathlon, sarà affidata alla gestione della Asd Anastis affinché possa essere utilizzata dai ragazzi che frequentano la parrocchia.

“Dal 2016 l’Italia è autonoma nella scelta dei progetti finanziabili e lavora come vera e propria guida per i Paesi che stanno avviando progetti localmente – dichiara Riccardo Visaggio, direttore del negozio Decathlon Bari -. Il traguardo raggiunto di 107 progetti è per noi motivo di grandissimo orgoglio e segna un’importante pietra miliare in un percorso creato e pensato per offrire non solo un aiuto economico, ma soprattutto umano. Siamo un’azienda di giovani sportivi mossa da profonde passioni e vogliamo abbattere ogni barriera culturale ed economica per promuovere diversità e inclusione, permettendo a chiunque di trovare e coltivare la propria passione”.

