Condividi subito la notizia

La storia della pizza nel ruoto, il ruccolo, identità culinaria potentina e non solo. Una narrazione comunicativa che spazia dal passato fino alla proiezione di cosa sarà il ruccolo.

A parlarci di questo prodotto enogastronomico, Salvatore Cosenza, food writer e potentino verace, con Giovanni Spera, pizzaiolo di professione e cultore del ruccolo.

Con la pandemia, costretti a stare a casa, aumenta l’interesse per la pizza nel ruoto. Nasce così nasce l’idea di un contest sui social che sta spopolando e di un kit con tutto il necessario, dagli ingredienti alla teglia per dilettarsi a preparare la pizza a casa come una volta.

Per saperne di più ascolta il podcast

Correlati