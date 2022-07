Condividi subito la notizia

“Una produzione che unisce una delle opere più rappresentative della storia del melodramma a un cast di straordinario valore e sancisce l’esordio dell’Orchestra Sinfonica 131 della Basilicata a Matera”. Così Francesco Zingariello, direttore artistico de “La Camerata delle Arti” annuncia il prossimo appuntamento in cartellone dell’associazione materana con “La Traviata” di Giuseppe Verdi il 23 luglio alle 21 nella suggestiva cornice della Terrazza di Palazzo Lanfranchi.

Il capolavoro di Giuseppe Verdi, che conterà sulla regia di Gianpiero Francese, sull’aiuto regia di Maria Grazia Zingariello e sulle coreografie di Silvia Calorio, impegnerà anche il Coro Lirico Opera Festival, risultato della intensa attività di formazione de La Camerata delle arti.

Il direttore d’orchestra, il regista e il cast incontreranno la stampa durante le prove generali che si terranno il 22 luglio a partire dalle 19,30 a Palazzo Lanfranchi.

“Siamo particolarmente orgogliosi di questa produzione – prosegue Zingariello, anche vice presidente dell’Orchestra Sinfonica 131 della Basilicata – che nasce nella nostra città di Matera, che vede le migliori intelligenze artistiche della Regione e che può contare sulla partecipazione della neonata Orchestra Regionale composta da musicisti provenienti da tutta Italia e Europa, risultato delle recenti audizioni. La forza dell’opera di Giuseppe Verdi troverà ulteriore vigore negli allestimenti e nei costumi nel solco della tradizione e nell’esecuzione dell’OS131, che ha sede operativa a Potenza e Matera, che per la prima volta si esibirà a Matera avviando un rapporto con la città e con la Regione tutta che proseguirà con ulteriori appuntamenti e che conferma lo spirito di collaborazione e sinergia che è il motore di questa importante formazione”.

Il cast è composto da: Ilieva Leonora (Violetta), Zizhao Guo (Alfredo), Yogo Zhuo (Germont), Ilaria Cuscianna (Annina), Francesco Armeno (Gastone) , Saverio Sangiacomo ( Marchese), Gianni Marino (Barone) , Nicola Cosimo Napoli (Dottore).



Biglietti: I settore: (20 euro), II settore 15 euro, Ridotto (studenti 8 euro)

Prevendite:

La Camerata delle Arti – Via Fratelli Grimm 15 – Matera – 349.5657880

Cartoleria Montemurro – Via delle Beccherie 69 – Matera – 0835.333411



