Mercoledì 20 luglio (ore 20:30 – ingresso libero) nel Giardino Colella-Bisanti in località Presicce la rassegna “L’insostenibile leggerezza del leggere. Narratori nel borgo” prosegue con la presentazione di “Culacchi. Da Feisbuc ai giorni nostri” di Marco Antonio Romano (Vesepia). In un’alternanza di scene esilaranti e di considerazioni riflessive, l’attore e autore – che dialogherà con Daniela De Pascalis – racconta al lettore il suo vivere e percepire la quotidianità, tra personaggi alquanto caratteristici incontrati per strada, nei supermercati o in altri luoghi comuni, e critiche sociali, rivolte sempre con toni diretti e schietti. A prevalere è un forte spirito di osservazione, da cui nasce una narrazione estremamente vera della realtà, fatta utilizzando, nella maggior parte dei casi, la più potente delle armi comunicative: la sana ironia. “Culacchi” non solo da leggere, ma anche da vedere, in questo libro interattivo nel quale essi prendono vita in alcuni sketch-video, interpretati dello stesso autore. La rassegna, organizzata da Libreria Idrusa e Bosco Narrativo con il contributo di ProLoco Presicce e Associazione prospettive con il patrocinio del Comune di Presicce-Acquarica, proseguirà poi con Tessa Rosenfeld (17 agosto), Livio Romano (23 agosto) e Gaia Giovagnoli (1 settembre). Info 3496415030 – facebook.com/libreria.idrusa.

