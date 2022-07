Condividi subito la notizia

Le liste Di Trani Sindaco, Forum Democratico, Pisticci in Comune e Lista dei Cittadini che hanno sostenuto la candidatura a sindaco del Dott. Vito Anio Di Trani hanno condiviso la scelta dell’ assenza dei propri consiglieri nella seduta di Consiglio di lunedì 18 luglio.

Il Sindaco Albano e la sua maggioranza attraverso un’azione politica prepotente e per nulla collaborativa hanno per l’ennesima volta evitato la discussione politica volta a condividere la scelta del presidente del collegio dei revisori che, a differenza di quanto sostiene il Sindaco, ha natura politica, sia perché è votata dal massimo organo rappresentativo che è il Consiglio Comunale, sia perché il presidente del collegio dei revisori collabora a stretto contatto con l’amministrazione potendone condizionare le scelte.

E per queste ragioni avevamo chiesto di discutere dell’opportunità politica della scelta.

Si tratta naturalmente solo dell’ultimo di una serie di atti e comportamenti palesemente diretti ad escludere la minoranza dalla condivisione di scelte delicate per la comunità pisticcese.

Nessun confronto in occasione dell’elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio, nessuna condivisione per l’elezione dei consiglieri provinciali, nessuna risposta alla richiesta di consiglio comunale aperto per discutere del futuro dell’ospedale di Tinchi, ingiustificabile assenza in sede di Commissione Regolamenti e Statuto, nessun riscontro su quanto discusso in Commissione Ambiente sulla richiesta di accesso agli atti relativa all’ispezione integrata effettuata da Arbap sulla società Tecnoparco Valbasento e sulla richiesta di conoscere i flussi e la tipologia dei rifiuti smaltiti e sugli esiti delle analisi effettuate dal Comune sulle acque del fiume Basento, nessun confronto sui progetti del PNRR.

L’atteggiamento di chiusura dell’amministrazione Albano offende tanti cittadini pisticcesi che hanno votato le liste a sostegno della candidatura di Di Trani Sindaco e dimostra l’ autoreferenzialita’ di un Sindaco che, a fronte della richiesta di condivisione e collaborazione proveniente dalla minoranza, nell’unico esclusivo interesse della comunità pisticcese, si è chiuso nel palazzo comunale e cerca solamente di mantenere gli equilibri di una eterogenea maggioranza che discute solo di poltrone e non dei problemi del territorio.

Come gruppi di minoranza continueremo il nostro lavoro di controllo e non ci stancheremo di proporre azioni positive in favore dei cittadini pisticcesi, nell’attesa che la maggioranza si svegli dal torpore e cominci a realizzare quanto promesso in campagna elettorale.

Le segreterie di

Vito Di Trani Sindaco

Forum Democratico

Pisticci in Comune

Lista dei Cittadini

