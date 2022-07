Condividi subito la notizia

Giovedì 21 luglio ad Oppido Lucano appuntamento alle ore 16 presso il piazzale antistante il santuario di Santa Maria del Belvedere, con gli allevatori di Basilicata per il “Meeting regionale allevatori di bovini da latte”. La manifestazione è organizzata dall’Associazione regionale allevatori di Basilicata e dall’Associazione Nazionale Allevatori Frisona Italiana, Bruna e Jersey (ANAFIBJ). Per l’occasione saranno presentati capi allevati in particolare nell’area dell’Alto Bradano. L’evento si aprirà con la dimostrazione di toelettatura dei capi in esposizione, la benedizione degli animali alla presenza dell’arcivescovo di Acerenza, monsignor Francesco Sirufo. A seguire l’esposizione di razze bufalina e bovini da latte, una gara di valutazione morfologica dei bovini di razza Frisona Italiana, un incontro tecnico sul tema “Il miglioramento genetico per la sostenibilità della bovina da latte” alla presenza tra gli altri di Martino Cassandro, direttore dell’ Associazione Nazionale Allevatori Frisona Italiana, Bruna e Jersey e di Francesco Cupparo, assessore Agricoltura della Regione Basilicata. Nel corso della manifestazione resteranno aperti stands di informazione

zootecnica e degustazione dei prodotti lattiero-caseari dell’Alto Bradano.

