Oggi, alle ore 11,30 presso la Sala Inguscio della Regione Basilicata, l’assessore alle Infrastrutture, Donatella Merra, terrà un punto stampa per illustrare le nuove modalità di gestione per il Deposito e l’autorizzazione dei progetti strutturali in zona sismica.

