Condividi subito la notizia

Si terrà martedì 26 luglio alle ore 10.30 nella sala riunioni della Provincia di Taranto (Palazzo di Governo – via Anfiteatro 4 – 4°piano) la conferenza stampa di presentazione delle attività della Consigliera di Parità, Gina Lupo, previste per l’anno 2022/2023.

“Si tratta di una serie di iniziative, alcune completamente nuove altre già in itinere ma interrotte a causa della pandemia. Intendiamo lavorare molto con i giovani e auspichiamo che quest’anno non ci siano impedimenti particolari a frenare l’attività in presenza” – ha dichiarato l’avvocato Lupo.

All’incontro con i giornalisti sarà presente, oltre alla Consigliera Lupo, anche Sabrina Pontrelli, già presidente della Commissione e della Consulta alle Pari Opportunità della Provincia.

Correlati