Impianto San Sago: Consorzio Turistico Maratea sostiene azione assessore Latronico

Il Consorzio Turistico di Maratea incoraggia e sostiene l’azione dell’assessore regionale all’Ambiente Cosimo Latronico in merito all’ “Impianto di Trattamento di Rifiuti Pericolosi e Non” di San Sago nel Comune di Tortora sulla sponda del fiume Noce al confine tra Basilicata e Calabria. Lo riferisce una nota del Consorzio a firma del presidente Biagio Salerno associandosi alla richiesta dell’assessore Latronico di rinviare la Conferenza di servizi convocata per il 28 luglio prossimo. Alle legittime e giustificate motivazioni dell’assessore che ha riferito che gli uffici competenti del Dipartimento non hanno ricevuto entro i termini previsti la copia del progetto relativo al procedimento in questione si aggiungono quelle degli operatori turistici ed economici della costa marateota che sono impegnati nelle attività di servizio ed accoglienza in piena stagione turistica. Pertanto non può essere certamente il 28 luglio la data più adatta – sottolinea il Consorzio – per affrontare le delicate questioni aperte. L’invito all’assessore Latronico è di proseguire la sua iniziativa e di prevedere la possibilità di coinvolgimento diretto degli organismi più rappresentativi delle categorie di imprese interessate con la presenza alla Conferenza che sarà riconvocata. La storia dell’impianto, la natura del territorio, l’attività turistica indicano che il sito dell’impianto – ribadisce il Consorzio – non è idoneo, la sua riapertura causerebbe pertanto ulteriori e irreversibili danni al territorio e all’economia locale.

