Condividi subito la notizia

Potenza, 18 luglio 2022 – Si alza la temperatura sul futuro del polo automotive di Melfi. Domani, martedì 19 luglio, dalle 10, nel piazzale dell’area di servizio Montanarella, a San Nicola di Melfi, si terrà un attivo dei delegati delle aziende dell’indotto e della logistica alla presenza delle segreterie territoriali di Fim Cisl, Uilm Uil e Fismic. “L’attivo sarà momento importante per fare una analisi concreta della attuale situazione congiunturale, ma soprattutto per condividere un percorso che guardi alle prospettive future e alle utili azioni da mettere in campo”, annunciano in un volantino le tre sigle sindacali.

Correlati