Aumentare igiene e decoro in città. Con questo obiettivo è pronto un altro intervento sinergico tra Kyma Ambiente e Polizia Locale di Taranto.

Lunedì 18 luglio, nelle strade del Borgo interessate dallo spazzamento meccanico notturno mensile, verranno potenziati i mezzi addetti alla pulizia con l’utilizzo delle cosiddette «lance». Si tratta di attrezzature specializzate nel lavaggio dei marciapiedi, che letteralmente «lanciano» getti di acqua e detergente. Per avere un risultato ottimale, occorre avere le strade sgombre dalle auto. Per questo le pattuglie della Polizia Locale vigileranno sul rispetto del divieto di sosta e, in caso di trasgressione, procederanno a elevare sanzioni e a rimuovere i veicoli grazie alla presenza delle autogru. La zona in cui verranno intensificate le operazioni di pulizia è quella del centro cittadino in cui è presente la segnaletica di divieto di sosta dalla mezzanotte alle 6:00 del giorno 18.

Lo spazzamento meccanico notturno verrà poi seguito dall’intervento della squadra «T.A.S.K. Force» (Territorio Ambiente Spazzamento Kyma): operatori per lo spazzamento manuale, mezzi per il ritiro di rifiuti ingombranti abbandonati, riassetto dell’intera area. Dopo aver coperto le zone di Lido Azzurro, Tamburi, Paolo VI, San Vito, l’operazione dunque farà tappa nel Borgo di Taranto e continuerà con Talsano, Lama, Taranto 2 e gli altri rioni cittadini. Dove necessario, le operazioni dureranno anche più giorni nello stesso quartiere.

«Stiamo mappando l’intero territorio cittadino per implementare i nostri servizi durante questa calda estate» commenta il presidente di Kyma Ambiente Giampiero Mancarelli. «Per l’intervento del prossimo lunedì notte, agevolati dall’assenza di auto i nostri mezzi potranno agire con più facilità ed essere maggiormente incisivi. Confidiamo nella collaborazione dei cittadini per poter lavorare al meglio e garantire igiene e decoro. Intanto procediamo con l’operazione T.A.S.K., partita dalle periferie e che prosegue negli altri quartieri di Taranto».

«Su impulso del sindaco Rinaldo Melucci, c’è l’intenzione di riprendere un controllo pressoché costante del territorio anche nelle ore notturne, e a supporto dell’attività di Kyma Ambiente» commenta l’assessore comunale alla Polizia Locale Cosimo Ciraci. «Vigileremo affinché le operazioni di pulizia si svolgano nel miglior modo possibile e si torni ad un rispetto delle regole. Lo dobbiamo anche a quei cittadini che hanno sempre seguito i divieti di sosta mensili. Puniremo i trasgressori, rimuovendo le auto in sosta vietata. Maggiore sicurezza, rispetto delle regole, vivibilità, decoro: l’impegno di questa amministrazione comunale».

