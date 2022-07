Condividi subito la notizia

Madonna del Carmelo… madonna mia, madre mia divina, tu dall’alto del mondo ci proteggi tutti. Madonna nostra, madonna nostra celeste, tu dall’alto del monte proteggi noi lucani, tu dalla chiesa madre, sei di Avigliano patrona, tu, agli aviglianesi tanto cara, dal sacro monte proteggi il popolo tuo tutto, che in te confida, nostra celeste mediatrice verso il Signore padre nostro. Madonna mia, madre mia, ti chiameranno Carmela, ti chiameranno Annunziata, Addolorata ed Assunta, ma per me, nato alle pendici del Carmelo e sotto il tuo manto sei la madonna del Carmine protettrice di tutti gli aviglianesi nel mondo. Madonna mia oggi, 16 luglio, come da sempre, le nostre mamme terrene, a te vengono, a piedi scalzi, e con in testa i cinti di candele e fiori addobbati, per rinnovare il patto d’amore con te, e mettere tutti noi sotto il tuo manto di stelle impreziosito. Madonna mia del Carmelo, in te confido ed a te, fiducioso, mi affido.

