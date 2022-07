Condividi subito la notizia

Lunedì 18 luglio a Corsano e giovedì 21 luglio a Patù con la consegna dei nuovi Kit per piccoli lettori (nati nel 2021) prosegue il progetto Armonia Kids. Ideato e proposto dall’associazione Narrazioni – Presidio del Libro di Alessano, in collaborazione con Libreria Idrusa, finanziato dal Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultrua, nell’ambito dell’avviso pubblico “Leggimi 0-6”, il progetto è dedicato alla promozione e all’educazione alla lettura per i lettori più piccoli con particolare attenzione ai bisogni specifici dei bambini con disabilità, nei comuni del territorio del Capo di Leuca, e nasce come estensione e potenziamento delle attività destinate ai piccoli lettori all’interno del festival letterario “Armonia. Narrazioni in Terra d’Otranto”, giunto all’ottava edizione.

Negli ultimi mesi sono stati già consegnati 143 kit nei comuni di Presicce-Acquarica, Salve, Montesano Salentino e Castrignano del Capo. La consegna – che si concluderà nelle prossime settimane ad Alessano – prosegue dunque lunedì 18 luglio alle 19 nell’aula consiliare del Comune di Corsano e giovedì 21 luglio alle 19 nella ludoteca “Il tempo ritrovato” di Patù. Il kit contiene un albo cartonato e la Guida Nati per leggere 2021, strumento imprescindibile per conoscere i migliori prodotti editoriali per bambini da 0 a 6 anni, con suggerimenti sui titoli, le tematiche, i generi.

Il Progetto si basa sulla realizzazione di un robusto sistema di teoria e pratica, per affrontare alla radice il problema della scarsa propensione alla lettura in una Regione come la Puglia in fondo alle specifiche indagini ISTAT: da un lato formazione agli operatori da parte di alcuni fra i più importanti esperti nazionali del settore; dall’altro realizzazione di circa 230 laboratori di lettura in circa 40 luoghi diversi (scuole dell’infanzia, biblioteche comunali, circa venti tra studi medici, uffici pubblici e attività private). Dopo aver realizzato la maggior parte delle attività previste, si sta ora procedendo alla consegna dei kit per i bambini nati nel 2021: un momento di festa, in ogni Comune partner del progetto, durante il quale dialogare a tu per tu con i genitori, spiegare l’importanza della lettura fin dalla tenerissima età, confrontarsi su abitudini e buone pratiche favorevoli allo sviluppo cognitivo delle bambine e dei bambini. La lettura a voce alta, pratica importantissima, contingente alla promozione della lettura tout court, è anche un vero e proprio strumento di dialogo durante le fasi di crescita delle bambine e dei bambini: li aiuta nello sviluppo del loro lessico, come anche a vivere meglio la socialità. Per tutte queste ragioni, durante gli incontri, sono forniti ai genitori esempi di lettura di albi illustrati, specificando che non occorre essere lettori professionisti, ma affettuosi ed appassionati, e che è importantissimo dedicare un momento della giornata a mettersi accanto ai propri figli per questo, che non è altro che un atto d’amore.

