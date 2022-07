Condividi subito la notizia

Il sindaco Decaro esprime il suo cordoglio a nome della città di Bari per la scomparsa dell’ex sindaco Franco De Lucia: “Bari piange la scomparsa di Franco De Lucia, già sindaco e valente avvocato del foro barese. Socialista da sempre, Franco De Lucia è stato sindaco di Bari per quasi dieci anni, dal 1981 al 1990. Convinto riformatore, animato da passione democratica, fu lui a sperimentare l’alleanza tra le forze della sinistra storica nel governo locale agli inizi degli anni ’80. Furono gli anni dell’espansione della città per consentire a tutti il diritto alla casa, attraverso un programma di trasformazione urbanistica per la realizzazione dell’edilizia convenzionata e popolare. Durante la sua guida della seconda giunta di sinistra promosse con lungimiranza e innovazione amministrativa il decentramento con la istituzione delle Circoscrizioni. La sua passione politica, la sua lucida analisi e il suo amore per Bari ci mancheranno. Alla moglie Giovanna e al suo adorato figlio Gianluca l’abbraccio affettuoso mio personale e della città di Bari”.

La camera ardente sarà allestita a palazzo di Città, in sala consiliare, a partire dalle 16 di questo pomeriggio.

