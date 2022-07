Condividi subito la notizia

l Comune di Matera ha pubblicato un vademecum che mette nelle condizioni esercenti e operatori dello spettacolo di apprendere il quadro normativo e soprattutto l’iter procedurale utile per comprendere in modo chiaro e schematico, come svolgere attività di trattenimento musicale o di spettacolo all’interno e all’esterno di pubblici esercizi.

“Si tratta di una richiesta – sottolinea il Sindaco Bennardi – pervenuta direttamente dagli operatori culturali e dalla ristorazione. Con questo vademecum abbiamo voluto, con la collaborazione del Comando di Polizia Locale, fare chiarezza sulle procedura. L’intento è anche quello di riprendere in questa fase post pandemica una socialità e un’attrattiva adeguata, nel rispetto delle norme e delle regole, a favore di quei trattenimenti musicali e di spettacolo che contribuiscono da un lato a rendere la città più accogliente e attrattiva sul piano turistico e in secondo luogo, ma non senza importanza, favoriscono la ripresa sul piano lavorativo ed economico di un settore, quello dello spettacolo, da troppo tempo messo in ginocchio a causa del covid.”

Il vademecum è presente sul sito a questo link: https://www.comune.matera.it/imprese-int/item/5534-vademecum-piccoli-trattenimenti-musicali

