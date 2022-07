Condividi subito la notizia

Giovedi 4 Agosto dalle ore 19:00 il team di Meravigliosa Basilicata insieme alla Pro loco di Marconia e Biblioteche Comunali Pisticci organizzano nella sala della delegazione Comunale di Marconia l’evento di Premiazione del Concorso di fotografia digitale “uno scatto per conoscersi” edizione 2022 con l’esposizione di tutti gli scatti fotografici dei partecipanti. “ Uno scatto per conoscersi” è un’ idea nata da Maria Grazia Maurella, Stella Zambrella e Antonio Di Pierro con l’obiettivo di coinvolgere gli appassionati di fotografia. E’ con la semplicità di rappresentare e valorizzare il luogo, immersi nella natura, “saggia nella sua immensa bellezza”, questa è una delle “mission” principali. Attimi di cielo, di tramonti marini e dei fiumi selvaggi, che emanano un tenero colore, anche borghi abbandonati dove regna il silenzio, quasi come la stessa fotografia può dar vita nuovamente ad essi. Il team Meravigliosa Basilicata insieme al Vicesindaco Rossana Florio e l’assessore Mario Petracca a fine anno scolastico, hanno consegnato gli attestati di partecipazione ai 19 alunni della scuola Media Quinto Orazio Flacco di Marconia, delle classi Seconde sezioni A,C,E coinvolti dalla loro Professoressa d’Arte (Flavia Sgrò) a partecipare al concorso come progetto scolastico volontario. E’ stato riscontrato negli alunni uno speciale interessamento ad elaborare scatti originali ed interessanti del proprio territorio. La premiazione che si svolgerà giovedì 4 Agosto 2022 nella Sala consiliare “Antonio D’Angella” in presenza degli organizzatori e dei 10 giurati consisterà nell’assegnare un attestato e un premio simbolico artistico a tutti i partecipanti e premi ai primi tre classificati della sezione adulti e della sezione giovani.

In questo evento culturale fotografico Martino , in su iniziativa , maniera decisamente eccezionale speciale denominato sarà assegnato del Maestro Pietro un premio “ Elettra Marconi” (manufatto realizzato a mano dal Maestro) ad una giovane personalità maniera esemplare che si è distinta , il luogo, gli eventi popolari e il territorio pisticcese, valorizzando le nostre tradizioni. Il team Meravigliosa Basilicata ringrazia quanti in forma volontaria hanno contribuito con la disponibilità del loro tempo e delle loro risorse a realizzare questo concorso nato esclusivamente per coinvolgere, condividere e valorizzare passioni e talenti attraverso la fotografia. Immensamente grazie a tutti i partecipanti di tutto lo stivale che rispetto alla scorsa edizione sono diventati numerosi e molto interessati all’evento . La lista dei primi classificati, tutti gli scatti fotografici dei partecipanti delle due sezioni, e i momenti di premiazione saranno visibili, come la scorsa edizione sul profilo instagram alla voce “ Meravigliosa Basilicata” sulla pagina facebook “UnoScattoPerConoscersi”

Reportage Lino De Marsico

