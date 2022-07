Condividi subito la notizia

LetteraFutura e Premio Calvino per Armonia Estate a Lucugnano

Dopo il focus di fine maggio a Presicce-Acquarica con la dozzina del Premio Strega e l’incontro a Leuca con Paolo Rumiz, sabato 16 e domenica 17 luglio nell’atrio di Palazzo Comi a Lucugnano, l’ottava edizione del festival “Armonia. Narrazioni in Terra d’Otranto”, dedicata al tema “Leggere nella tempesta”, prosegue con due appuntamenti di “Armonia Estate”, in collaborazione con Tina Lambrini – Casa Comi e Comune di Tricase, dedicati alle “voci nuove” del concorso LetteraFutura Fellowship e del Premio Italo Calvino. Sabato 16 luglioalle 20:30, Valeria La Rocca, vincitrice della prima edizione di LetteraFutura Fellowship, concorso promosso da InQuiete Festival di Roma, dialogando con Gabriella Genisi, con letture di Giustina De Iaco, presenterà “Le ultime” (Solferino), un romanzo che attraversa una vita e tocca le corde di un’intensa maturazione. L’infanzia segnata – o salvata? – dall’esperienza di una sorella in affido, profuga della guerra nei Balcani. L’amore violento di un uomo che sbriciola la sua autostima. La tentazione della salvezza tra le braccia di un altro amore che un viaggio esotico, in una notte violetta e crudele a Katmandu, svelerà nella sua vera natura, l’abbandono. Sullo sfondo di ogni esperienza e di ogni avventura c’è lo specchio deformante della famiglia, tra una maternità rincorsa, schivata, voluta, temuta, e un rapporto complicato con il padre, un nodo che nemmeno la morte saprà sciogliere. Domenica 17 lugliodalle 20:30 una serata dedicata al Premio Italo Calvino, prestigioso concorso letterario per testi inediti di scrittori esordienti. Francesca Valente, vincitrice nel 2021, presenterà “Altro nulla da segnalare“, pubblicato da Einaudi, con Mariella Rainò, Tiziana Cazzato con letture di Elisa Maggio. Al centro, le storie struggenti dei «paz»: i pazienti – o i pazzi, direbbero i piú – dei servizi psichiatrici nati subito dopo la chiusura dei manicomi. Alle 21:30, Armonia Estate si concluderà con la partecipazione di Chiara D’Ippolito, addetta stampa del Premio, e Nicolò Moscatelli, fresco vincitore della trentacinquesima edizione del Calvino con il suo “I calcagnanti”, un racconto accattivante e dallo spirito anarchico. “Un romanzo che costruisce con straordinaria sapienza linguistica e culturale un mondo fantastico, che mescola e fonde tratti di tanti altri mondi fantastici della tradizione narrativa e popolare italiana e non solo, quella carnascialesca e del mondo alla rovescia: un racconto accattivante che con spirito anarchico trascina il lettore, proponendo anche, sotto traccia, una sorta di laica e beffarda utopia”, si legge nella motivazione della Giuria. Martedì 26 luglio (ore 21 – ingresso libero), sempre a Casa Comi a Lucugnano, Armonia Estate si concluderà con la presentazione di “Vita segreta delle emozioni” di Ilaria Gaspari (Einaudi). Armonia. Narrazioni in Terra d’Otranto è ideato e organizzato dalla Libreria Idrusa di Alessano e dall’Associazione Narrazioni, in collaborazione con Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, Premio Strega, Premio Italo Calvino, InQuiete, Parco Culturale Ecclesiale de FinibusTerrae, Tina Lambrini – Casa Comi con il contributo dei Comuni di Presicce-Acquarica, Castrignano del Capo e di alcuni sponsor privati. Media partner Radio Peter Pan, RadioVenere e OraComunica. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e gratuito. Info www.festivalarmonia.it – 3496415030 – info@associazionenarrazioni.it.

Arezzo Wave Puglia e Merifiore al Cotriero di Gallipoli

Proseguono gli aperitivi al tramonto e le serate al Cotriero di Gallipoli, località Pizzo. Sabato 16 luglio dalle 18:30 in consolle si alterneranno il dj e speaker radiofonico Carlo Chicco e Cesko, cantante e leader degli Apres La Classe. A seguire le finali regionali di Arezzo Wave: Il Maestrale e Violent Scenes (Bari), Insanis (Lecce), Raestavinve (Foggia), Marte (Taranto) e Matteo Rogoli (Brindisi) si sfideranno per conquistare il palco di uno dei più longevi festival italiani. Tutto l’evento sarà in diretta radio su RKO (www.rkonair.com), radio ufficiale dell’evento. Domenica 17 luglio dalle 18:30 la cantautrice salentina Merifiore presenterà i brani del suo nuovo album “Dentro“, uscito a maggio per Qui Base Luna – Freecom. Anticipato dai singoli “Valentina”, “Cattive abitudini” e “Mentire mentire”, il cd si dipana tra generi differenti: piglio rock, sfumature funky, incursioni elettroniche sono al servizio di melodie pop e testi ironici e provocatori, la firma di Merifiore. Una scrittura che nasce dal personale e arriva all’universale: esperienze di vita quotidiana restituite all’esperienza di tutti. Il disco, scritto e prodotto in due anni, da febbraio 2020 a febbraio 2022, tra Lecce, Roma e Milano (dove la cantautrice vive), è un lavoro corale, a più mani. Merifiore è stata infatti affiancata da Giovanni Cerrati, Mario Cianchi, Michelangelo Vood, Valerio Smordoni per la scrittura dei testi e da Filippo Bubbico, Pietro Paletti, Valerio Smordoni, Claudio Bruno, Gabriele Roia per musiche. Merifiore porta sul palco tutta la sua energia e voglia di comunicare attraverso una voce calda e potente e un sound ricco di influenze diverse: dall’indie rock all’elettro pop, il tutto al servizio di una scrittura pop dal taglio indipendente. Ingresso libero – info 3406662833.



Gaetano Cortese e Simone Perrone a Lu Mbroia di Corigliano d’Otranto

Prosegue la programmazione di concerti dell’Art&Lab Lu Mbroia di Corigliano d’Otranto. Sabato 16 luglio (ore 21:30 – contributo associativo 7 euro) il cantautore Gaetano Cortese, accompagnato da Gianluca Giaccari alle tastiere, con il suo omaggio a Rino Gaetano. Il compianto cantautore calabrese, autore ed interprete di grandi successi come Gianna, A mano a mano, Ma il cielo è sempre più blu, Nuntereggae più, resta una figura chiave della musica d’autore italiana, nonostante la sua prematura morte nel 1981. Leggero ed ironico ma sempre pungente e profondo, Rino Gaetano ha rappresentato, e rappresenta tutt’ora, la musica d’autore che si fa denuncia, impegno sociale e civile. Tutte caratteristiche che si ritrovano anche nelle canzoni di Gaetano Cortese: un cantautore dai toni poliedrici che esprime attraverso le sue canzoni quelle che sono le problematiche della sua terra e di tutto il Sud. Domenica 17 luglio (ore 21:30 – contributo associativo 7 euro) il cantautore Simone Perrone, accompagnato da Danilo Cacciatore al pianoforte, dedicherà una serata alle canzoni di Franco Battiato. Un percorso intimo, sentito, emozionale, tra i brani più importanti del cantautore siciliano. Simone Perrone, è un cantautore, musicista e compositore. Il suo primo disco con il suo progetto Blumosso è “In un baule di personalità multiple”, del 2018. Nel 2020 pubblica l’Ep “Conseguenze”. Nel 2021 escono “La vita sognata”, cortometraggio musicato e diretto dallo stesso Blumosso, e “Di questo è d’altri amori”, un mini EP di 3 brani. Simone Perrone è anche scrittore: dopo “Spremuta d’arancia a mezzogiorno” (Lupo Editore, 2015), nel 2020 ha pubblicato il secondo romanzo “Schiena Cucita” (Kimerik edizioni). Prima dei concerti (dalle 20:30) sarà possibile degustare primi e secondi piatti, insalatone, verdure accompagnati dai vini della Cantina Duca Carlo Guarini. Inizio live ore 21:30. Ingresso con contributo associativo. Info e prenotazioni 3381200398 – lumbroia@massimodonno.it.



La cantautrice Simona Severini al Castello Volante di Corigliano d’Otranto

Sabato 16 luglio (ore 22 – ingresso libero) la terrazza di Nuvole, l’Officina del gusto e degli spiriti del Castello Volante di Corigliano d’Otranto ospita il concerto di Simona Severini. La cantautrice milanese presenterà in acustico (chitarra e voce) i brani dell’Ep “Ipotesi” e il nuovo singolo “Non faccio niente”. La sua musica ha un sound caldo e pulito che mescola elementi di jazz e vintage pop all’interno di una dimensione cantautorale. Due dei tre inediti dell’Ep sono co-firmati da Pacifico, a cui si aggiungono tre cover di Kendrick Lamar, Bonnie Raitt e Niccolò Fabi rielaborate ed immerse in un sound fatto di pochi elementi musicali e molte voci. Dopo alcune esperienze nella musica e nel teatro, che l’hanno portata ad essere ospite in dischi di Enrico Pieranunzi, Pacifico e a esibirsi al Piccolo di Milano e al Napoli Teatro Festival, ha deciso di “cantare da sola”. Ha girato chitarra e voce club e festival in Italia ed Europa tra cui Umbria Jazz, London Jazz Festival, JazzMi, Paris Jazz Vocal. L’otto marzo 2019 si è esibita al Quirinale davanti al Presidente della Repubblica, che l’ha nominata anche Cavaliere della Repubblica. Info e prenotazioni tavoli 3343429268 – nuvole@ilcastellovolante.it.



ARD Project e Vincenzo Baldassarre per Scricchiolii a Galatone

Proseguono gli appuntamenti in attesa della nona edizione della Sagra del Diavolo, che dopo due anni di stop tornerà il 19 e 20 agosto. Sabato 16 luglio (ore 21) nella New Trattoria da Santino a Galatone, il Collettivo Sbam, coordinato da Luigi Bruno, chitarrista, cantante, frontman dei Muffx, fondatore della Ill Sun Records e ideatore della Sagra del Diavolo, propone la terza tappa del nuovo format “Scricchiolii”. Ospiti della serata ARD Project (Giancarlo Dell’Anna e Marco Rollo) insieme all’esplosiva voce di Vincenzo Baldassarre. ARD Project è un concentrato esplosivo di energia e musicalità. Nato nel 2009, il progetto porta la firma dell’eclettico Giancarlo Dell’Anna (tromba), Marco Rollo (tastiere, laptop). Due nomi noti delle scene musicali salentine (già Opa Cupa, Ska Nation Banb, Girodibanda, ZinA, Triace, Salento Funk Orchestra,VUDZ , ecc.), con alle spalle un solido background artistico fatto di importanti collaborazioni discografiche (Neffa, Richie Stephens, Sud Sound System, Negramaro, Folkabbestia, Raffaele Casarano, Uccio Aloisi, Roy Paci ecc.), che in ARD project si divertono a plasmare insieme un sound dal sapore moderno e cosmopolita. Un vero e proprio melting-pot sonoro che, guardando ai Balcani, corre libero lungo le infinite vie di un territorio musicale aperto, tra suggestioni jazz, sprazzi di funky, squarci di reggae ed electrobalkan jazz miscelati alla forza palpitante dell’elettronica, per sinergie di originali composizioni contemporanee. Ingresso gratuito – info e prenotazioni sagradeldiavolo@gmail.com – 3807953637.

