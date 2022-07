Condividi subito la notizia

“La settimana prossima, come da normativa vigente, dopo 13 settimane di Cigo usufruite, sarà necessario interrompere il ciclo di cassa integrazione: presso lo Stabilimento Marelli Suspension Systems SpA di Sulmona (AQ), è stato firmato l’accordo di proroga della CIGO che va dal 25 al 30 luglio, saranno coinvolti 467 lavoratori Blu Collar dopo le quali, dal 1° agosto p.v. è previsto il fermo collettivo per ferie estive fino al 16 agosto. Il ciclo di Cigo verrà poi riattivato dal 17 agosto al 04 settembre, che concluderà le 52 settimane come da normativa nel biennio. Confermato dalla Direzione Aziendale locale l’incontro previsto per il 29 luglio p.v presso lo stabilimento di Sulmona con la Direzione Marelli Italia, Dott. Lauri e Dott. Abagnale, sia per una verifica sugli impegni presi nell’incontro a livello Nazionale di febbraio, dove venne rimarcata la centralità strategica dello stabilimento Peligno per la produzione nei confronti della Sevel e di Stellantis, sia per approfondire come contrastare la crisi di settore con eventuali ulteriori ammortizzatori sociali. Come segreterie Provinciali ed RSA di stabilimento UglM, Fim e Uilm saremo vigili a monitorare gli impegni dell’azienda in termini di miglioramento e investimento, con la piena consapevolezza dell’attuale condizione di crisi che il settore Automotive sta subendo”.

Sulmona, 15 Luglio 2022

