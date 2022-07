Condividi subito la notizia

Nel nuovo parco urbano Tagghiate Urban Factory di Lecce, dopo i concerti di Sud Sound System e Noyz Narcos,il festival Discographia Clandestina con La Municipal e tante band della scena salentina e la serata Pull Up! con Brusco e altri ospiti, proseguono gli appuntamenti del Tagghiate Urban Fest. Venerdì 15 luglio (ore 21 – ingresso 23 euro – biglietti nel circuito dice.fm) la rassegna musicale ideata da Molly Arts Live, che rientra nel cartellone estivo Lecceinscena del Comune di Lecce, ospiterà l’atteso concerto di Mecna e CoCo. Sul palco i due rapper saranno affiancati dalla band composta da Alessandro Cianci (chitarra), Pierfrancesco Pasini (tastiere), Lvnar (dj/synth) e Andrea Dissimile (batteria). Nell’ottobre del 2021, il joint album “Bromance” è stato un successo apprezzato da pubblico e critica, trascinato dal singolo “La più bella”, certificato platino da Fimi/Gfk, omaggio alla hit degli anni ’90 di Raf “Sei la più bella del mondo”, e da “Tilt”, singolo post album in collaborazione con Sangiovanni. L’intesa umana e musicale di Mecna e CoCo ha dato vita ad un repertorio dalle atmosfere leggere e sognanti, in grado di spaziare dal rap al pop all’r&b, mantenendo intatta la sua identità.

Mecna, classe 1987, è una delle voci più importanti della scena rap italiana, capace di raccontarsi in modo intimo e personale attraverso produzioni raffinate, caratterizzate da tappeti elettronici e atmosfere soffuse che unite alle liriche autobiografiche ma mai autoreferenziali creano uno stile inedito e inconfondibile. Mecna è stato la rivelazione della stagione 2012/2013, con il suo album d’esordio “Disco Inverno” (Macro Beats/Audioglobe) che ha conquistato subito i media specializzati, il pubblico Hip Hop e tutta la scena indipendente italiana. Nel gennaio 2015 esce il suo secondo album “Laska” (Macro Beats/Universal Music) che consacra definitivamente il rapper e debutta alla posizione numero 8 della classifica FIMI a cui segue, a gennaio 2017, la pubblicazione di “Lungomare Paranoia” (Macro Beats/A1 Entertainment). A giugno 2018 esce “Blue Karaoke”, lavoro che segna l’ingresso dell’artista nel roster di Virgin Records. Nel 2019 pubblica “Neverland”, il quinto album in studio per Virgin Records realizzato in collaborazione con Sick Luke, lavoro che ottiene un grande successo di pubblico e critica e a cui segue un tour che registra numerose date sold out. A ottobre del 2020 pubblica “Mentre Nessuno Guarda”, l’ultimo fortunato album del rapper pubblicato per Virgin Records certificato disco d’Oro. Il 25 dicembre dello stesso anno l’artista si è esibito in diretta streaming nel rifugio Salei immerso nelle Dolomiti a 2250 metri di altitudine. Nel 2021 escono i singoli “Soli”, brano che vede la partecipazione di Ghemon e Ginevra e “Mille Cose”, insieme alle collaborazioni con Francesca Michielin in “Se Fossi” e con Tredici Pietro in “Oro”. A giugno è uscito “Mentre Nessuno Guarda Deluxe Edition”, il repack dell’ultimo album di Mecna. È seguito poi l’album in collaborazione con Coco, “BROMANCE” che ha sfornato le hit “La più bella” (Platino) e “Tilt” insieme a Sangiovanni. A Maggio 2022 Mecna pubblica il nuovo singolo “Sempre il buio”, accompagnato da un Visual disponibile su YouTube. La canzone è un inno alla realtà, dove le cose non sono sempre bellissime e non vanno sempre bene.

CoCo (precedentemente conosciuto come Corrado), nome d’arte di Corrado Migliaro (Napoli, 22 maggio 1988), è un rapper e cantautore italiano. Inizia la sua carriera con l’alias El Niño formando il duo rap Insolens con il produttore O’Nan, nome con cui ai tempi era noto Geeno. I due entrano a far parte del collettivo ed etichetta Poesia Cruda. Nel 2012 i due cambiano nome in Corrado e Geeno e pubblicano l’EP Doveva Andare Così. Nel 2016 Corrado cambia nuovamente nome e sceglie CoCo, pubblicando l’album d’esordio La vita giusta per me per Roccia Music. Nel 2019 dopo 3 anni di stop esce il suo primo album ufficiale “Acquario” per Island Records/Universal che si classifica nella prima settimana al 6 posto degli album più venduti in Italia. Il disco, trainato dal singolo Bugie Diverse, ha un grande riscontro, confermando CoCo tra gli artisti più interessanti e sofisticati della musica partenopea e non solo. A Novembre 2019 parte il suo primo tour ufficiale. Nel 2020 pubblica, sempre per Island, “Floridiana”, un lavoro che lui definisce “una metafora musicale – una frattura spazio/temporale che mi riporta nel mio luogo incantato al centro della metropoli”. Nonostante le difficoltà legate alla pandemia seguiranno una serie di concerti tra Milano e Napoli, ovviamente tutti sold out. Nel 2021 insieme ai soci di sempre “Geeno & Luchè” droppano Topless che sarà colonna sonora delle notti d’estate italiane.

Il Tagghiate Urban Fest è una rassegna musicale eterogenea ideata e organizzata nel 2022 da Molly Arts Live, agenzia musicale attiva sul territorio da oltre 15 anni. L’idea che spinge la prima edizione della rassegna è quella di unire i talenti del panorama musicale italiano e internazionale con quelli del territorio salentino. Animato da concerti dal vivo, il festival spazia dal rock, all’ indie, al reggae, al folk, al cantautorato, all’ hip-hop e al rap. L’intero festival, che si svolgerà per tutta la stagione estiva, ha luogo nella cava del parco urbano di lecce gestito da Molly Arts live insieme a Oikos Sostenibile, Onza Onza e Janub sotto il nome di Tagghiate Urban Factory. Il parco, di proprietà comunale, sarà gestito per 24 mesi da queste imprese locali sulla base di un progetto di innovazione sociale co-progettato con il Comune e finanziato dalla Regione Puglia con l’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione attraverso il bando “Luoghi Comuni”.



Info

mollyartslive@gmail.com – 3294499610

