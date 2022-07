Condividi subito la notizia

Il 5 novembre 2005 l’Università degli studi di Lecce, oggi Università del Salento, conferì a Eugenio Scalfari la laurea honoris causa in Scienze della Comunicazione.

«Nell’esprimere il cordoglio per la scomparsa di questo gigante del giornalismo italiano», dice il Delegato del Rettore alla Comunicazione Stefano Cristante, «ricordiamo alcune delle motivazioni che spinsero l’allora giovanissimo corso di laurea in Scienze della Comunicazione, presieduto dal professor Angelo Semeraro, a proporre il riconoscimento».

Si legge nelle motivazioni: “Su una salda base di vigoroso mestiere artigiano, preso in consegna dalla scuola de Il Mondo, ha recato un personale contributo alla battaglia delle idee dell’ultimo mezzo secolo di storia italiana, svolgendo con coerenza le premesse di un pensiero di matrice liberale; guardando con larghezza di orizzonti alla questione sociale del nostro Paese e all’incontro tra le forze di matrice popolare (…). Il suo esempio di rigoroso professionista della notizia e dell’opinione, nonché di intelligente operatore editoriale, costituiscono un irrinunciabile approdo per tutti coloro che nelle professioni editoriali vorranno testimoniare un’etica della responsabilità nell’informazione e nella comunicazione, sul fondamento di un’autoregolamentazione deontologica impostata sul riscontro delle fonti, sul rispetto delle persone e degli avversari politici, in una visione aperta e plurale delle articolazioni della vita pubblica nazionale e internazionale”.

Nell’accettare la laurea honoris causa, Scalfari dichiarò: «Ho accettato perché credo sia importante mantenere un contatto diretto con gli studenti soprattutto in questo tipo di studi che coinvolge molto chi come me ha trascorso la vita nei giornali».

Lecce, 14 luglio 2022

