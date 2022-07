Condividi subito la notizia

Venerdì 15 luglio alle 12 nell’Open Space di Palazzo Carafa in Piazza Sant’Oronzo a Lecce si terrà la conferenza stampa di presentazione di “Antigone’s Pride – Performing Society“. Il nuovo progetto internazionale di Astràgali Teatro è stato selezionato nell’ultima call del programma Creative Europe, promosso dall’Agenzia Esecutiva per l’Istruzione e la Cultura dell’Unione Europea. La compagnia salentina (capofila) è affiancata da un ricco partenariato internazionale formato da Grotowski Institute di Wroclaw (Polonia), Fondazione della danza Alicia Alonso dell’Università Re Juan Carlos di Madrid (Spagna), il Theatro Tsi Zakynthos (Zante, Grecia), il Dipartimento di Ingegneria per l’Innovazione dell’Università del Salento e il Comune di Lecce (partner istituzionale).

Alla conferenza stampa parteciperanno Marco Giannotta (vicepresidente Teatro Pubblico Pugliese), Fabiana Cicirillo (assessora alla cultura del Comune di Lecce), Lucio De Paolis (Università del Salento), Fabio Tolledi (direttore artistico Astràgali Teatro).

Da vent’anni, Astràgali Teatro ha ideato e realizzato già ben tredici progetti finanziati dall’Unione Europea prima con il programma Culture (2000/2006 e 2007/2013) e ora con Creative Europe. Dal 28 e 29 luglio, con un “kick-off meeting” e un primo incontro online, il nuovo progetto “Antigone’s Pride – Performing Society” prevede un ricco programma di attività volte alla creazione di modelli innovativi nel campo delle arti performative, basati sulla sostenibilità ambientale e interculturale e sulla co-creazione tra artisti, migranti, ingegneri dell’innovazione. La dimensione interculturale ed ecologica del progetto è volta, infatti, a fornire strumenti per affrontare la crisi sociale ed economica degli ultimi tre anni che ha costretto artisti e industrie culturali e creative a ridurre drasticamente, e in alcuni casi ad interrompere, la mobilità fisica e l’interconnessione corporea tra culture, saperi e linguaggi artistici che sono alla base delle collaborazioni culturali europee. Il cuore del progetto saranno le Eco-Arts Residences tematiche, ospitate in tre parchi naturali in Spagna (Parco Naturale di Peguerinos), Italia (Parco Naturale Regionale Bosco e Paludi di Rauccio di Lecce) e Polonia (Foresta e Parco naturale di Brzezinka) che svilupperanno un’ipotesi di ecologia teatrale connessa alla ricerca e alla sperimentazione di nuove forme di performance site-specific nella natura e che porteranno alla realizzazione dello spettacolo internazionale multilingue “Antigone’s Cantica” con l’utilizzo di tecnologie di realtà aumentata e virtuale.

3892105991 – teatro@astragali.org

www.astragali.it

