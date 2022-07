Condividi subito la notizia

È attivo da oggi 13 luglio fino al 16 settembre 2022 “Pronto Farmaco’’, rivolto agli anziani soli, impossibilitati a recarsi in farmacia a causa dell’emergenza caldo.

Il servizio gratuito del Comune di Ginosa, gestito da Cooperativa Alima, prevede l’attivazione tramite richiesta telefonica, la ricezione delle ricette mediche, ove non sono già a disposizione della farmacia, il ritiro farmaci e la consegna dei farmaci al domicilio degli anziani richiedenti.

Per richiedere il servizio è possibile contattare il numero dedicato 376.102.83.15, operativo dal lunedì al sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:30 alle ore 19:30, o inviare una mail a prontofarmacoginosa@libero.it, a cui è possibile richiedere informazioni e/o inviare le ricette mediche, quando non sono già a disposizione della farmacia.

Il ritiro e la consegna dei farmaci verranno effettuati dal lunedì al venerdì (festivi esclusi) la mattina dalle ore 12:00 alle ore 13:00 e il pomeriggio dalle ore 19:00 alle ore 20:00.

<<Un servizio utile, pensato soprattutto per gli anziani impossibilitati a recarsi in farmacia, anche alla luce delle elevate temperature estive che si stanno registrando – dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Ginosa Dania Sansolino – un piccolo ma concreto aiuto nei loro confronti e verso chi è più in difficoltà. L’invito è anche a stare vicino a loro, rendendoci disponibili o eventualmente indirizzandoli verso appositi servizi comunali. Che siano familiari, amici o vicini di casa, ogni nostra azione di premura diventa un modo per per tutelare le fasce più deboli>>.

