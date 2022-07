Condividi subito la notizia

“Il Polo unico della Salute di Lagonegro sarà un’opera strategica: voglio ringraziare gli assessori alla Salute Rocco Leone prima e Francesco Fanelli dopo, che insieme al Consigliere Francesco Piro, tanto si sono impegnati per raggiungere questo traguardo, così importante per il futuro della comunità di Lagonegro e non solo. La nostra strategia è quella di avvicinare servizi e strutture sempre più moderne ai cittadini, perché il Covid ci ha insegnato che la sanità territoriale è fondamentale per limitare quanto più possibile il ricorso all’ospedalizzazione. Dopo il polo della Salute di Lagonegro, la nostra Giunta è ora concentrata sull’abbattimento delle liste di attesa, che è una delle emergenze che abbiamo ereditato dalla pandemia”. Lo afferma in una nota il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

