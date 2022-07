Condividi subito la notizia

“Il Leccio del Barone, che affonda le proprie radici a Policoro, è stato incluso tra gli alberi monumentali della Basilicata, ai sensi della legge n. 10 del 2013. Un riconoscimento importante che si concretizzerà questa sera, nell’ambito dell’evento in programma nella cittadina jonica, alle ore 19 nei pressi del Palazzo Baronale, a cui prenderò parte assieme al neosindaco Enrico Bianco, agli assessori comunali all’Ambiente e alla Cultura, Massimiliano Scarcia e Massimiliano Padula, ai referenti del Gruppo di Lettura della Biblioteca di Policoro, a quelli dall’associazione Presidio del Libro-Magna Grecia e a tutti i professionisti coinvolti”.

Lo comunica l’assessore all’Ambiente della Regione Basilicata, Cosimo Latronico.

“La salvaguardia del patrimonio ambientale lucano rappresenta una priorità del governo regionale, motivo per cui continueremo a sostenere iniziative finalizzate alla valorizzazione delle nostre meraviglie. E tra gli aspetti interessanti della manifestazione di Policoro – aggiunge Latronico – vi è senza dubbio quello di aver coniugato in maniera originale natura e letteratura, alternando la lettura di brani tratti dalle opere di autori italiani e stranieri a momenti di approfondimento sugli alberi monumentali. In fondo, senza gli alberi non avremmo conosciuto il libro, almeno così come è arrivato fino a noi, che possiamo considerare uno dei beni più preziosi per la storia dell’umanità”.

Correlati