Il 26 maggio 1987 un gruppo di giovani filianesi, già attivi nel mondo dell’associazionismo, ha voluto fondare la Pro Loco di Filiano. L’obiettivo era quello di riuscire a promuovere e valorizzare il proprio territorio in modo più organizzato e realizzare eventi di qualità. Da quel giorno, l’associazione è cresciuta molto, tanto da diventare una presenza imprescindibile per la propria comunità e tutto questo è stato possibile grazie all’instancabile lavoro dei Presidenti che l’hanno guidata e dei soci che l’hanno sostenuta negli anni. Fondamentale per questa crescita è stato anche il supporto delle Amministrazioni comunali di Filiano che hanno sempre creduto e sostenuto il lavoro dell’associazione. Naturalmente, senza l’aiuto e la partecipazione della comunità non si sarebbero potuti realizzare gli eventi di maggiore successo come la Via Crucis Vivente e Lu Muzz’c – Giornata tipica del mietitore, solo per citarne alcuni.

Il legame tra Pro Loco, Amministrazione Comunale e Comunità è dunque l’elemento che ha permesso all’Associazione di crescere e consolidarsi sul territorio in questi 35 anni.

“Un ringraziamento va ai soci fondatori che trentacinque anni fa hanno dato vita alla Pro Loco di Filiano, a tutti i Presidenti che egregiamente hanno rappresentato l’associazione e a tutti i volontari che hanno dato il loro contributo per la crescita della nostra comunità” dichiara Maria Santarsiero, Presidente della Pro Loco di Filiano.

I festeggiamenti sono iniziati con i saluti della Presidente della Pro Loco di Filiano, Maria Santarsiero e del Sindaco di Filiano, Francesco Santoro. I Presidenti che hanno guidato l’associazione negli anni sono intervenuti riportando la loro esperienza nel ricoprire questo importante ruolo. Particolarmente interessante è stato il ricordo dei Soci Fondatori che hanno raccontato ai presenti com’è nata la Pro Loco di Filiano e com’è cambiato il lavoro dell’associazione negli anni.

La serata si è conclusa con un momento conviviale insieme alla comunità filianese.

