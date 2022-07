Condividi subito la notizia

E…State a Brindisi”! All’ombra del castello e dintorni. Un viaggio tra cultura, arte, musica e sapori.

Mostre d’arte, presentazioni di libri, concerti musicali, teatro all’aperto, degustazione di prodotti tipici lucani: un ampio cartellone di eventi culturali accompagnerà i cittadini di Brindisi Montagna e i turisti per l’estate 2022. Come da tradizione, l’Amministrazione Comunale ha pensato a una serie di appuntamenti di piacevole intrattenimento per vivere la città anche a luglio, agosto e settembre.

“Sarà l’estate del ritorno alla socialità e allo stare insieme, dopo un lungo periodo di limitazioni.” afferma il primo cittadino di Brindisi Montagna, il Dott. Gerardo Larocca.

“Il borgo di Brindisi Montagna vuole promuovere in ogni modo la voglia di stare all’aperto, di condividere il tempo con amici e familiari nei tanti luoghi del paese. Il programma per l’estate è ricco e offre tante opportunità per i cittadini e i turisti, per rendere Brindisi Montagna sempre più accogliente, vivace e con un programma diffuso in tutti i suoi luoghi caratteristici.”

Una serie di eventi per vivere la cultura a 360 gradi, poiché solo così si può dare un nuovo slancio all’economia locale, dopo due anni di stop forzato dalla pandemia, ripartendo dalla promozione del territorio lucano e di tutte le sue eccellenze e peculiarità.

Gli eventi sono stati dislocati in diversi luoghi del paese, mettendo sempre al centro il castello Fittipaldi Antinori che risulta sempre il fulcro centrale di una giornata tipo nel borgo di Brindisi Montagna, dove anche il turista può apprezzare oltre all’evento, i monumenti storici, i vicoli caratteristici, i percorsi naturalistici, i sapori e i gusti tipici di un territorio unico e incantevole.

