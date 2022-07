Condividi subito la notizia

“Buon lavoro al nuovo direttore generale dell’Arpab, Donato Ramunno”. Lo afferma il deputato di FdI, Salvatore Caiata che aggiunge: “Ramunno è un profilo di spessore, profondo conoscitore del territorio lucano, rappresentante storico della destra lucana, per la quale per anni si è battuto sempre in prima linea. Sono certo che sulla scorta delle sue competenze sarà un valore aggiunto per l’Agenzia e saprà garantire stabilità ed efficienza”.

