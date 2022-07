Condividi subito la notizia

L’organizzazione produttiva nazionale ha scelto la formula dei Consigli di Amministrazione itineranti per conoscere da vicino i vari stabilimenti e pianificare gli investimenti. Importanti novità per la sede lucana

Apofruit è un’organizzazione produttiva presente sul territorio nazionale da oltre 50 anni, con 15 stabilimenti di lavorazione e 16 strutture per il ritiro e lo stoccaggio dei prodotti. Tra le località sede degli stabilimenti c’è anche Scanzano Jonico, in provincia di Matera: importantissimo centro per fragole, albicocche, pesche, susine, uva da tavola e agrumi.

Ma Aprofuit è anche l’organizzazione che ha sperimentato la formula dei Consigli itineranti, ovvero lo svolgimento dei Consigli di amministrazione direttamente sui territori, nelle sedi dei vari stabilimenti italiani.

Da dicembre 2021 a maggio 2022 le sedute del CdA si sono svolte in diverse località dislocate sul territorio nazionale tra cui Scanzano, il cui stabilimento è considerato un vero e proprio Hub delle regioni del Sud. Per l’impianto lucano è stato programmato un significativo ampliamento che determinerà ricadute positive sull’occupazione.

“Prevediamo un incremento della manodopera di circa il 30 per cento”, ha annunciato il presidente di Apofruit Mirco Zanotti.

Ascolta il Podcast e scopri le novità che interesseranno lo stabilimento lucano https://open.spotify.com/show/4be7xGFX8IZa6BzOiS5BXP.

