Nel parco di palazzo Fortunato Comune di Rionero in Vulture la presentazione del rapporto redatto dai volontari del Servizio Civile delle Pro Loco Unpli Basilicata con la partecipazione del Presidente @Pappalardo Rocco e voluta dal Presidente Unpli @Franciosa Rocco e a far gli onori di casa il Mario Di Nitto Sindaco.

“Le Pro Loco un presidio fondamentale, come una squadra di calcio in ogni comune per sopperire alle carenze in tema di promozione e conoscenza del territorio” ha rilevato il Presidente Pappalardo.

“La Provincia di Potenza in questo territorio gestisce importanti siti culturali (Monticchio per esempio) ma in questi anni senza risorse abbiamo sopperito alle carenze con la volontà. Ora la Regione ci ha restituito la delega alla Cultura ma con un finanziamento ridotto all’osso.

E qui entra in gioco il volontariato – ha spiegato – che come nel caso delle Pro Loco e grazie al lavoro dei tanti operatori del Servizio Civile nelle vostre strutture ci consente di avere riferimenti certi da parte di chi conosce il territorio meglio di altri.

Coordinarci e fare rete, questo l’obiettivo su cui proseguire il cammino che interrotto dalla pandemia sta ripartendo e deve ripartire con un nuovo spirito per il bene della nostra comunità regionale”.

Uno sforzo che La Provincia di Potenza proverà a fare anche riattivando i corsi specifici per le Guida turistiche.

All’iniziativa presenti anche i consiglieri provinciali Enzo Bufano e @Michele Giordano.

