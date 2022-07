Condividi subito la notizia

Tra i vincitori del concorso “Comuni Ricicloni 2022” c’è anche Matera, insieme Ladispoli e l’Ente Parchi Marini della Calabria.

“Comuni Ricicloni” è il concorso che, dal 1994 (28esiema edizione), premia le comunità locali che hanno ottenuto i migliori risultati nella gestione dei rifiuti: raccolte differenziate avviate a riciclaggio, ma anche acquisti di beni, opere e servizi, tesi a valorizzare i materiali recuperati. Un vero e proprio contest promosso anno dopo anno da Legambiente, patrocinato dal Ministero della transizione ecologica e sostenuto da CIAL e dagli altri Consorzi del Sistema Conai. Un’iniziativa che si dipana lungo tutta la Penisola con l’obiettivo dichiarato di premiare gli sforzi compiuti dalle amministrazioni per limitare il più possibile, nel proprio ambito di riferimento geografico, la produzione di rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento.

Matera ha vinto la sezione per la raccolta differenziata dell’alluminio.

L’Amministrazione Comunale di Matera, il Sindaco Bennardi e l’Assessore all’ambiente Digilio, ringraziano la ditta che gestisce il sistema di raccolta differenziata, la società COSP. TECNO SERVICE e CMS (in ATI), gli operatori ecologici e tutti i cittadini per gli sforzi profusi.

