Le attività di Goletta Verde avranno inizio già domenica 10 luglio con l’appuntamento “Aspettando Goletta Verde” a Policoro, una serata dedicata alla tutela di dune e spiagge. Un evento in cui si potrà discutere dei rischi che minacciano i litorali ma anche partecipare a una passeggiata alla scoperta delle bellezze dunali e godere di un accompagnamento di musica live al tramonto. Si procederà poi il pomeriggio di lunedì 11 nella Piazzetta di Maratea con l’incontro pubblico sulle acque interne, in cui si discuterà di rinaturalizzazione dei corsi d’acqua, riduzione dei carichi inquinanti e mitigazione del rischio idrogeologico. Si terrà invece martedì 12 luglio al Giardino delle Arti di Maratea la conferenza stampa con presentazione dei dati sulla qualità delle acque monitorate da Goletta Verde 2022 (a fondo pagina il programma completo).

Quest’anno #NONCIFERMEREMOMAI è il motto che accompagna Goletta Verde nella sua lotta all’illegalità. Partner principali per Goletta Verde 2022 sono ANEV, CONOU, Novamont e Renexia, partner AIPE, media partner La Nuova Ecologia.

Eolico offshore, lotta alla crisi climatica e alle fonti fossili, depurazione dei reflui, aree marine protette, bonifiche dei territori inquinati, contrasto all’inquinamento da plastica in mare e difesa della biodiversità sono gli argomenti portanti della campagna 2022.

Goletta Verde sarà anche l’occasione per parlare della tutela delle specie a rischio grazie al Life Delfi, progetto cofinanziato dal Programma LIFE dell’Unione Europea, a cui partecipano enti di ricerca, università, associazioni ambientaliste e aree marine protette nell’intento comune di sviluppare soluzioni e modelli di gestione sostenibili delle interazioni tra delfini e mondo della pesca. Iniziative, dibattiti, dolphin watching e laboratori didattici: quest’anno la Goletta Verde si trasformerà in una vera e propria Goletta dei Delfini con l’obiettivo di tutelare i cetacei e di sensibilizzare pescatori, amministrazioni e cittadini sugli strumenti che possiamo mettere in campo per conservare la nostra preziosa biodiversità marina.

Goletta Verde si avvale del prezioso aiuto di centinaia di volontari e volontarie, dediti al campionamento delle acque a caccia di inquinamento e situazioni critiche. Si tratta di un’incredibile operazione di citizen science per capillarità e presenza su tutto il territorio nazionale. Fondamentale il contributo dei cittadini che tramite il form di SOS Goletta potranno segnalare a Legambiente situazioni sospette di inquinamento di mare, laghi e fiumi, fornendo all’associazione e ai suoi centri di azione giuridica informazioni essenziali che permetteranno di valutare le denunce alle autorità competenti.

Il programma della Goletta Verde in Basilicata

Domenica 10 luglio, Policoro

Ore 18.30 Aspettando Goletta Verde, lato destro lido di Policoro

“Walking on the beach alla scoperta delle bellezze dunali”

con Maurizio Rosito, presidente Legambiente Montalbano Jonico

Ore 19:30, presso il lungomare di Policoro, piazza Italia

INCONTRO PUBBLICO: “Spiagge e dune…Libere bellezze!”

Intervengono:

Antonio Lanorte, presidente Legambiente Basilicata;

Luciano Castrignano, Legambiente Basilicata – Youth4Planet;

Enrico Bianco, sindaco di Policoro;

Giovanni Notarnicola, tenente colonnello Reparto Biodiversità Carabinieri Forestali Martina Franca.

Coordina: Stella Bonavita, presidente Legambiente Policoro



Lunedì 11 luglio, Piazzetta di Maratea

Ore 19.00 INCONTRO PUBBLICO: “Quale tutela per le acque interne?”

Come affrontare in Basilicata le questioni della rinaturalizzazione dei corsi d’acqua, della tutela della qualità e riduzione dei carichi inquinanti, della riduzione del rischio idrogeologico, della fruizione sostenibile dei carichi fluviali?

Intervengono:

Katiuscia Eroe, portavoce Goletta Verde;

Antonio Nicoletti responsabile nazionale Aree Protette e Biodiversità Legambiente;

Antonio Lanorte, presidente Legambiente Basilicata;

Giuseppe Ricciardi, presidente circolo Legambiente Maratea;

Daniele Stoppelli, sindaco di Maratea;

Antonio Iorio, sindaco di Tortora;

Achille Palma, Direttore Tecnico Scientifico ARPAB;

Cosimo Latronico, assessore Ambiente Regione Basilicata;

Giuseppe Della Guardia, portavoce C.D.F.N.;

Alfonso Andretta, Amm. Unico Acquedotto Lucano;

Michele Lenti Comandante T.V. (Capitaneria di Porto) di Maratea;

Manuel Chiappetta, vicepresidente Flag Coast to Coast.

Modera il dibattito: Magda Licasale

Martedì 12 luglio ore 11, Giardino delle Arti – Largo Cappuccini, Maratea

CONFERENZA STAMPA di presentazione dei dati sulla qualità delle acque monitorate da Goletta Verde lungo le coste della Basilicata

Intervengono:

Katiuscia Eroe, portavoce di Goletta Verde;

Antonio Lanorte, presidente Legambiente Basilicata;

Valeria Tempone, direttrice di Legambiente Basilicata;

Giuseppe Ricciardi, presidente Legambiente Maratea;

Daniele Stoppelli, sindaco di Maratea;

Michele Lenti Comandante T.V. Capitaneria di Porto di Maratea

Martedì 12 luglio ore 11, Bar del Porto

Laboratori didattici per i più piccoli. Delfi Lab: la specie, i comportamenti e le minacce. Impariamo come proteggere i delfini e il nostro mare





