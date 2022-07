Condividi subito la notizia

Con la loro cover di Bohemian Rhapsody, hanno incantato persino i Queen. Perché questi musicisti hanno la straordinaria capacità di rivisitare brani storici e renderli qualcosa di unico. Sono in 4, vantano oltre 50 milioni di visualizzazioni su YouTube e domenica 10 luglio sono pronti ad infiammare Mottola per l’unica data in Puglia. Sul palco dell’Auditorium Manzoni (in via Fratelli Rosselli, ore 20:45) arrivano i 40 Fingers. Un quartetto che, nel nome del fingerpicking, esplora nuovi universi sonori proponendo un vasto repertorio che parte dalla rivisitazione per quattro chitarre di brani rock e pop per arrivare alle loro composizioni originali. Sul palco Emanuele Grafitti, Enrico Maria Milanesi, Andrea Vittori e Matteo Brenci. La loro esibizione è impreziosita da una produzione visiva spettacolare, ideata da alcuni tra i migliori light designer europei. Con il loro concerto, il pubblico viaggia tra le nuove versioni di capolavori come Sultans of Swing dei Dire Straits, Africa dei Toto, Sound of Silence di Simon & Garfunkel, Libertango di Astor Piazzolla. In comune questi ragazzi hanno la passione per il cinema e le serie tv. Da qui anche l’idea di cimentarsi in una serie di originali arrangiamenti di famose colonne sonore, tra cui la loro versione dei due momenti principali dell’opera di John Williams sulla saga di George Lucas, ovvero Star Wars, L’Ultimo dei Mohicani, un sensazionale medley della Disney e il recentissimo medley da Harry Potter, con alcune delle musiche scritte sempre da Williams.

“Alla Queen Online Towers vengono spesso inviate cover di canzoni del repertorio dei Queen– scrive il gruppo rock britannico, monumento della musica, sul suo sito- e ognuna di esse è speciale a modo suo, tuttavia, a volte cade qualcosa nella nostra casella di posta che ci fa davvero drizzare le orecchie, e questa è una di quelle volte. Grazie a Matteo, Emanuele, Marco e Andrea, conosciuti come i 40 Fingers, per aver creato questa versione adorabile di ‘Bohemian Rhapsody’».

Per la data in Puglia, ultimi biglietti disponibili in prevendita su www.mottolafestival.com, costo 15 euro.

Nella stessa giornata, alle ore 11 nell’Auditorium Manzoni, si terrà anche il concerto dell’Orchestra giovanile di Chitarre Chitarreinsieme diretta dal Maestro Leonardo Lospalluti e con solista Giovanni Amatulli.

La manifestazione è organizzata dall’Associazione Accademia della Chitarra ed è patrocinata da Regione Puglia, Comune di Mottola, Lions Club Massafra-Mottola “Le Cripte” e Pro Loco. Info: 3476406456.

