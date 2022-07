Condividi subito la notizia

Incontro al Comando provinciale di Matera fra il sindaco Savino e la comandante Lisanti

SAN MAURO FORTE – Un distaccamento dei Vigili del fuoco a San Mauro Forte. A chiederlo è l’Amministrazione comunale guidata da Nicola Savino. Per questo, nella mattinata odierna, il primo cittadino è stato ricevuto al Comando provinciale di Matera, in via Giuseppe Giglio. Cordiale e proficuo l’incontro preliminare con la comandante Maddalena Lisanti che ha espresso piena disponibilità all’istanza di ubicazione avanzata dal sindaco Savino. Anche rispetto alla conformazione territoriale del comune della Collina materana, caratterizzato da un’ampia superficie boschiva ed essendo, altresì, a ridosso del Parco regionale di Gallipoli Cognato e Piccole Dolomiti lucane. Il distaccamento rappresenterebbe, quindi, un importante riferimento di prevenzione e contrasto in materia di tutela ambientale. Vista l’unità d’intenti le interlocuzioni proseguiranno nella direzione indicata.

