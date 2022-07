Condividi subito la notizia

Io non l’ho interrotta al Convitto Palmieri di Lecce

Nel Chiostro ‘500 del Convitto Palmieri in Piazzetta Giosuè Carducci a Lecce si conclude nel week end l’ottava edizione di “Io non l’ho interrotta. Giornalismo, comunicazione, politica“. Sabato 9 luglio (ore 20:30 – ingresso libero e gratuito) si parlerà di Guerra, tv e comunicazione. Come è stata raccontata la guerra in Ucraina dai media italiani e internazionali? Si partirà da questa domanda per cercare di approfondire il tema coinvolgendo nella discussione il giornalista Massimo Bernardini, ideatore e conduttore di Tv Talk, trasmissione cult di Rai3, Elena Testi (in collegamento), inviata di La7 che continua a raccontare il conflitto ucraino dal campo, la critica televisiva dell’Espresso Beatrice Dondi e, per comprendere se e come si può scherzare e ironizzare anche sulla guerra, il comico Saverio Raimondo, attualmente impegnato nella conduzione di Caterestate su Rai Radio2. Domenica 10 luglio (ore 20:30 – ingresso libero e gratuito), infine, la giornalista Valentina Petrini, intervistata da Gabriele De Giorgi (LeccePrima.it), parlerà del suo “Il cielo sopra le polveri. Storie, tragedie e menzogne sull’Ilva” (Solferino), nell’incontro conclusivo in collaborazione con “I dialoghi del faro”, nell’ambito di “Fari di Comunità”, progetto finanziato dalla Regione Puglia attraverso l’Avviso pubblico 2/2017 “Cantieri Innovativi di Antimafia Sociale”. La rassegna promossa dall’associazione Diffondiamo idee di valore con il sostegno del Comune di Corigliano d’Otranto, grazie al contributo del Co.Re.Com. della Puglia, il patrocinio dell’Ordine dei giornalisti della Puglia e in collaborazione con Comune di Lecce, Polo Bilio-Museale, Biblioteca Bernardini di Lecce e numerosi partner, dal 30 giugno propone nove giorni di programmazione e una ventina di appuntamenti con oltre 30 ospiti. Info iononlhointerrotta.com.

Merifiore e Jamila al Castello Volante di Corigliano d’Otranto

Sabato 9 luglio (ore 22 – ingresso libero e gratuito), il CastelloVolante di Corigliano d’Otranto ospita una lunga serata dedicata alla musica d’autrice. La salentina Merifiore presenterà i brani del suo nuovo album “Dentro“, uscito a maggio per Qui Base Luna / Freecom. A seguire sul palco la cantautrice italo-algerina Jamila, vincitrice del Premio De André e del Premio de Premi, contest promosso dal MEI che riunisce i vincitori dei concorsi italiani di canzone d’autore (Bindi, Buscaglione, Bianca d’Aponte, De André, Pigro – Ivan Graziani, Je so’ pazzo – Pino Daniele), che nel 2021 ha pubblicato Frammenti, album di debutto uscito per Ferramenta Dischi con la produzione di Zibba. Anticipato dai singoli “Valentina”, “Cattive abitudini” e “Mentire mentire”, “Dentro” di Merifiore si dipana tra generi differenti: piglio rock, sfumature funky, incursioni elettroniche sono al servizio di melodie pop e testi ironici e provocatori, la firma di Merifiore. Una scrittura che nasce dal personale e arriva all’universale. Il disco, scritto e prodotto in due anni, da febbraio 2020 a febbraio 2022, tra Lecce, Roma e Milano (dove la cantautrice vive), è un lavoro corale, a più mani. Merifiore è stata infatti affiancata da Giovanni Cerrati, Mario Cianchi, Michelangelo Vood, Valerio Smordoni per la scrittura dei testi e da Filippo Bubbico, Pietro Paletti, Valerio Smordoni, Claudio Bruno, Gabriele Roia per musiche. Merifiore porta sul palco tutta la sua energia e voglia di comunicare attraverso una voce calda e potente e un sound ricco di influenze diverse: dall’indie rock all’elettro pop, il tutto al servizio di una scrittura pop dal taglio indipendente. Frammenti è invece un nuovo e definitivo capitolo per Jamila che si sviluppa come un flusso di coscienza, un’autobiografia musicale composta di frammenti sinceri e puri, immersi in brani di cantautorato pop al femminile. Frammenti sono brani che si muovono in equilibrio perfetto tra acustico elettronico, tra introspezione e voglia di condividere il più possibile con gli ascoltatori. Jamila Kasraoui in arte Jamila, classe 2001, nasce a Scandicci. Padre algerino, madre italiana. Jamila è musicista, scrittrice e cantautrice. Il suo rapporto con la musica e la scrittura inizia molto presto. Nel 2018 esce il suo primo album completamente autoprodotto dal titolo “Ego”. Durante il suo percorso incontra i ragazzi di Ferramenta Dischi, etichetta discografica fiorentina con la quale è attualmente sotto contratto. Zibba diventa mentore e produttore artistico del nuovo album. A Dicembre 2020 viene chiamata dalla rivista Vanity Fair perché selezionata tra vari artisti emergenti under 30 per partecipare alla campagna pubblicitaria “Jackie’s Garden” promossa da Gucci, un corto realizzato da Beniamino Barrese, il cui obiettivo è quello di raccontare la storia degli artisti chiamati a parteciparvi, valorizzandone la diversità con un’accezione positiva, come sottolinea la stessa Jamila. Dalle 10 alle 14 e dalle 16 alle 22 sarà attivo l’Infopoint, per conoscere le sale e gli spazi esterni dell’antico maniero, e dalle 19 sarà possibile fare un aperitivo o cenare sulle terrazze di “Nuvole – Cibi, storie, culture”, l’Officina del gusto e degli spiriti del Castello Volante. Info e prenotazioni 3343429268 – nuvole@ilcastellovolante.it.

Giorgia Santoro plays Ennio Morricone a Lu Mbroia di Corigliano d’Otranto

Sabato 9 luglio (ore 21 – contributo associativo 7 euro) l’Art&Lab Lu Mbroia di Corigliano d’Otranto ospita Giorgia Santoro plays Ennio Morricone. La flautista leccese suonerà i brani più importanti del compositore e direttore d’orchestra tra i più importanti nella scena italiana, sia nell’ambito della musica per film sia per quel che riguarda gli arrangiamenti per orchestra in ambito pop, fino alla musica contemporanea. Giorgia Santoro, è flautista e compositrice dalla formazione trasversale. Diplomata in flauto traverso, in Jazz, specializzata in ottavino e didattica dello strumento. Studia ed approfondisce lo studio con i Maestri Giorgio Gaslini, Nicola Stilo, Paolo Damiani, solo per citarne alcuni. Collabora con numerose orchestre e prende parte alle tournée di Claudio Baglioni, Zucchero, Umberto Bindi, Renato Zero, Katia Ricciarelli, Andrea Bocelli, Luis Bacalov. Suona il flauto, flauto contralto, flauto basso, bansuri, xiao, voce,tampura elettronica, cimbali, loop-station, effects. Alle composizioni del maestro Morricone alternerà brani che fanno parte del suo repertorio, sempre in bilico tra le musiche di tradizione, di largo respiro, e le composizione inedite che attingono a numerosi generi musicali. Domenica 10 luglio (ore 21 – contributo associativo 7 euro) appuntamento con “Edith Piaf, Mercedes Sosa, Chavela Vargas” della cantante Eleonora Pascarelli affiancata dal pianista Luigi Botrugno. Prima dei concerti (dalle 20) sarà possibile degustare primi e secondi piatti, insalatone, verdure accompagnati dai vini della Cantina Duca Carlo Guarini. Inizio live ore 21. Ingresso con contributo associativo. Info e prenotazioni 3381200398 – lumbroia@massimodonno.it.



Live e dj set al Cotriero di Gallipoli

Proseguono gli aperitivi al tramonto e le serate al Cotriero di Gallipoli, località Pizzo. Sabato 9 luglio dalle 20 appuntamento con il motoraduno Nitro Biker Fest con le selezioni di La Ginger, il concerto dei Green River, tribute band dei Creedence Clearwater Revival, numerosi stand e lo spettacolo di fuoco Flor de nit di Inis Kor. La fiamma, unica vera protagonista dello spettacolo, col suo movimento sinuoso e seducente, si lascia interpretare, raccontare e personificare da Nina, la danzatrice di fuoco, e dal fachiro mangiafuoco Nirname in un ensemble armonioso, elegante e trepidante al tempo stesso. Domenica 10, dalle 18:30 direttamente dall’Argentina arriva al Cotriero la musica coinvolgente e sudamericana de El Sonidero Insurgente per una tappa del loro tour europeo che si ferma sul mar Jonio. Ingresso libero – info 3406662833.

Correlati