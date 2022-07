Condividi subito la notizia

E’ stato pubblicato l’Avviso per l’Assegnazione degli Spazi orari nelle palestre scolastiche e negli impianti sportivi comunali per l’anno sportivo 2022/2023.

Le Società e Associazioni sportive dilettantistiche affiliate a Federazioni sportive e/o Enti di Promozione Sportiva riconosciute dal Coni e, limitatamente agli impianti sportivi comunali, le Società sportive costituite con altra forma giuridica (S.P.A., S.R.L., altro), operanti nel Comune di Matera, potranno inoltrare la richiesta degli spazi orari desiderati, ESCLUSIVAMENTE in formato digitale, mediante la Piattaforma Easy Sport al seguente link:

http://www.telemoney.cloud/registrazioneDomandaSport.xhtml?enteId=35

Non saranno accettate domande pervenute in modalità diverse dalla suddetta.

La piattaforma EASY SPORT consentirà all’Ente comunale di gestire, oltre alle assegnazioni degli spazi orari anche il pagamento delle tariffe, di monitorare lo stato degli impianti e il rapporto con i custodi/consegnatari e alle Associazioni/Società sportive di inoltrare anche le richieste di GARE per l’anno sportivo p.v.

E’ previsto un numero di CALL CENTER dedicato per supportare le Associazioni/Società sportive che dovranno presentare istanza di domanda, attivo tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 al seguente numero: 0825.1806043.

Una volta inoltrata la domanda, le Associazioni sportive riceveranno la ricevuta di invio all’indirizzo email indicato nella domanda e l’istanza sarà trasmessa in automatico alla pec del Comune di Matera.

L’Ufficio Sport ha predisposto anche un VADEMECUM per la compilazione per supportare i richiedenti nella presentazione delle domande.

Nella sezione FAQ del sito comunale, sono pubblicati i quesiti più frequenti legati all’Avviso.

La piattaforma Easy Sport consentirà all’Ente di registrare le anagrafiche delle Società/Associazioni sportive e degli impianti/palestre da utilizzare. Pertanto, per la costituzione delle schede anagrafiche complete è necessario acquisire tutti i dati inerenti alle Associazioni/Società direttamente in piattaforma. Tale procedura consentirà per il futuro di poter contare su archivi già organizzati e aggiornati.

L’Associazione sportiva potrà inviare via PEC all’indirizzo comune.matera@cert.ruparbasilicata.it uno stralcio del registro iscritti dell’anno sportivo precedente in cui vengano indicati solo gli iscritti – fruitori dell’impianto richiesto.

Se lo stesso iscritto avrà utilizzato più impianti figurerà in più stralci.

“Esprimo viva soddisfazione – ha commentato il Sindaco Bennardi – e ringrazio l’assessorato competente e l’ufficio Sport per aver colto la sfida e l’opportunità quest’anno di riuscire a pubblicare il bando prima degli anni passati, perché con la collaborazione delle associazioni e società sportive, possiamo attraverso lo sport recuperare lo spirito di educazione, socialità e cultura dell’aggregazione che per due anni è stato offuscato dalla pandemia.”

Correlati