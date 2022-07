Condividi subito la notizia

Potenza, 8 luglio 2022 – Domani, sabato 9 luglio, alle 16, sarà inaugurata la nuova sede regionale della Fnp Cisl, a Potenza in Via Isca del Pioppo 92/B, alle spalle della Motorizzazione Civile. Saranno presenti la segretaria confederale della Cisl e reggente nazionale della Fnp Daniela Fumarola e il presidente nazionale dell’Anteas Loris Cavalletti.

“Questa nuova sede – spiega il segretario generale Vincenzo Zuardi – risponde alle rinnovate esigenze degli oltre 18 mila iscritti della Fnp lucana che considerano il sindacato prima di ogni cosa un luogo di socializzazione e di scambio. Noi vogliamo fare della nostra nuova casa uno spazio aperto alla società civile in cui costruire nuove alleanze tra attori sociali e tra le generazioni, un lavoro che è fondamentale per rinsaldare i legami sociali messi a dura prova da questa lunga pandemia”.

“Quando si apre una nuova sede sindacale è sempre una bella notizia per il sindacato ma anche per la comunità”, commenta il segretario generale della Cisl Basilicata Vincenzo Cavallo che aggiunge: “La nostra federazione dei pensionati svolge un prezioso ruolo di servizio per tanti pensionati, portando la loro voce nel cuore delle istituzioni. In una società che invecchia come quella lucana sarà sempre più fondamentale investire sugli anziani come risorsa attiva e creativa della società”.

