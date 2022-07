Condividi subito la notizia

Oggi, venerdì 8 luglio, alle ore 10, in corso Vittorio Emanuele 84 (in caso di pioggia, nella sala giunta di Palazzo di Città), Progetto Arca onlus presenterà la nuova “Cucina Mobile” per la distribuzione di alimenti sani, per strada, alle persone senza dimora. Il servizio, avviato in collaborazione con l’associazione locale InConTra, è un food truck con forni, bollitori e frigoriferi a bordo, che accompagnerà i volontari delle Unità di strada di Bari nella distribuzione serale dei pasti alle persone senza dimora.

Alla presentazione dell’iniziativa interverranno Antonia Bellomo, prefetta di Bari, Antonio Decaro, sindaco di Bari, Francesca Bottalico, assessora comunale al Welfare, Alberto Sinigallia, presidente della fondazione Progetto Arca, Michele Tataranni, presidente di InConTra, e Lorenzo Fronteddu, corporate affairs & communication director di JTI Italia – partner sostenitore del progetto.

