PER L’8 LUGLIO 2022 CON INIZIO ALLE ORE 15.00
ARGOMENTI
- RENDICONTO/CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2021. APPROVAZIONE (Proposta n. 69)
- RICONOSCIMENTO DEBITO FUO0.RI BILANCIO – ART. 194, CO 1°, LETT. A) DEL D.LGS. N. 167/2000 – RIVENIENTE DA SENTENZE DEL TRIBUNALE DI BRINDISI E DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI PER CONTENZIOSI INSTAURATISI PER L’ANNULLAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA – E. 1.781,19; (Proposta n. 39)
- RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO RIVENIENTE DA SENTENZE ESECUTIVE, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), DEL D. LGS. 267 DEL 18.08.2000. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 27.918,72; (Proposta n. 40)
- RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO RIVENIENTE DA SENTENZE ESECUTIVE, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), DEL D. LGS. 267 DEL 18.08.2000. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 21.404,22; (Proposta n. 45)
- RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO – ART. 194, CO 1°, LETT. A) DEL D.LGS. N. 167/2000 – RIVENIENTE DA SENTENZE DEL TRIBUNALE DI BRINDISI PER CONTENZIOSI INSTAURATISI PER L’ANNULLAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA – E. 1.439,01; (Proposta n. 46)
- RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO – ART. 194, CO 1°, LETT. A) DEL D.LGS. N. 167/2000 – RIVENIENTE DA SENTENZE DEL TRIBUNALE DI BRINDISI PER CONTENZIOSI INSTAURATISI PER L’ANNULLAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA – E. 1.442,76; (Proposta n. 57)
- RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO – ART. 194, CO 1°, LETT. A) DEL D.LGS. N. 167/2000 E SS.MM.II DELL’IMPORTO DI €2.129,52; (Proposta n.55)
P.S.:
- La proposta di cui al punto 1 con il relativo parere del Collegio dei Revisori sarà inviata successivamente;
- Le proposte di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono già in Vs. possesso in quanto iscritte già all’O.d.G. del precedente C.C., ma non discusse.
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