“Desidero ringraziare la centrale operativa della Protezione civile della Regione Basilicata e tutte le forze che si sono prodigate per lo spegnimento del vasto incendio su Tricarico nei giorni 6 e 7 giugno. L’impegno straordinario dei Vigili del Fuoco ha circoscritto gli ingenti danni e provveduto anche a bonificare una porzione di territorio coinvolto dall’evento incendiario in presenza di rifiuti. L’impiego di mezzi aerei e di risorse umane è stato notevole, tempestivo e chiaramente decisivo per limitare i danni e spegnere l’incendio. La Regione Basilicata è grata per l’impegno, la professionalità e il sacrificio di tutti i soggetti coinvolti”.

Lo afferma in una nota l’Assessore all’ambiente della Regione Basilicata, Cosimo Latronico.

