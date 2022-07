Condividi subito la notizia

LA VOCE MAGICA DI BELINDA DEVIS

Orchestra Magna Grecia Direttore Roberto Molinelli

Venerdi 8 luglio 2022, ore 21.00

Palazzo Lanfranchi, Matera

Il secondo appuntamento del MATERA FESTIVAL prevede un concerto imperdibile: “INDIMENTICABILE WHITNEY HOUSTON”, venerdi 8 luglio, alle ore 21.00, nella suggestiva cornice della terrazza di Palazzo Lanfranchi, la splendida voce di Belinda Davids, accompagnata dall’Orchestra Magna Grecia diretta dal Maestro Roberto Molinelli.

«Belinda Davids – afferma il M° Roberto Molinelli – è una cantante straordinaria. Sono davvero felice di portarla per la prima volta in Italia con un omaggio in chiave sinfonica dedicato all’intramontabile Whitney Houston”.

Belinda Davids ha partecipato al Britain’s Got Talent ottenendo grande successo di critica e di followers a livello mondiale.

“La mia riscrittura sinfonica per questo progetto – spiega ancora Molinelli – utilizza l’orchestra come co- protagonista sul palco, in un coinvolgente scambio di energia e di emozioni incrociate tra i musicisti dell’orchestra e la voce della funambolica solista che, con le sue quattro ottave di estensione e le raffinate sfumature, riesce a modulare il canto con varietà infinita, come se fosse uno strumento».

Il “MATERA FESTIVAL 2022” dell’Orchestra della Magna Grecia è realizzato con il supporto istituzionale del Comune di Matera, Ministero della Cultura, Regione Basilicata, in collaborazione con Basilicata Circuito Musicale. Prezioso, come sempre, il supporto delle realtà imprenditoriali che scelgono di affiancare l’offerta culturale proposta dall’OMG: Bolletta Ok, Bawer, Grieco Abbigliamento, De Angelis Bus, ItalCementi, IP Fratelli Gaudiano.

Posto unico: 20 euro.

Info: Orchestra della Magna Grecia, via De Viti De Marco 13 – Matera (Tel. 0835.1973420, 392.9199743).

www.orchestramagnagrecia.it

