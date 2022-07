Condividi subito la notizia

“Un’altra buona notizia per 730 piccole e medie imprese della Basilicata. Abbiamo aggiunto 25.000.000 di euro all’avviso pubblico per il sostegno alla ripresa delle PMI e delle professioni che consentiranno di finanziare ulteriori 730 imprese permettendo lo scorrimento della graduatoria dalla posizione n. 334 alla posizione n. 1065. Inoltre, realizzeremo ulteriori scorrimenti della graduatoria grazie all’utilizzo di altre economie maturate per revoche, rinunce e decadenze”.

È quanto dichiara l’assessore alle Attività produttive della Regione Basilicata, Alessandro Galella, commentando il provvedimento del governo regionale che stanzia ulteriori risorse economiche a favore dell’avviso pubblico per il sostegno alla ripresa delle piccole e medie imprese e delle professioni.

